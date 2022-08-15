https://ria.ru/20220815/yakutsk-1809610650.html

Мишустину в Якутии показали кинопроектор в пять раз дешевле импортных

Мишустину в Якутии показали кинопроектор в пять раз дешевле импортных - РИА Новости, 15.08.2022

Мишустину в Якутии показали кинопроектор в пять раз дешевле импортных

Премьер-министру Михаилу Мишустину в ИТ-парке "Якутск" показали новый отечественный кинопроектор "Экстра Синема", созданный для импортозамещения иностранных,... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T10:23

2022-08-15T10:23

2022-08-15T11:14

технологии

республика саха (якутия)

михаил мишустин

айсен николаев

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809629596_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_3b3803f4a2705bb839ec0b531c7d3578.jpg

ЯКУТСК, 15 авг - РИА Новости. Премьер-министру Михаилу Мишустину в ИТ-парке "Якутск" показали новый отечественный кинопроектор "Экстра Синема", созданный для импортозамещения иностранных, более дорогостоящих аналогов.Как рассказал премьеру глава республики Айсен Николаев, комплектующие нового проектора - из Китая, сборка производится в Якутии, тут же разработано и программное обеспечение для аппарата. Оборудование представляет собой полноценную эко-систему для кинотеатров, включая возможность подключения сервисов по продаже билетов и программы "Пушкинская карта".Один из таких проекторов направят к 27 августа, Дню российского кино, в город Кировское Донецкой Народной Республики. Российская республика помогает этому городу восстановиться для мирной жизни."Думаю, что мы попросим, чтобы министр культуры ознакомилась с этими возможностями. Сегодня из-за санкций у нас многие кинотеатры пустуют. Создание контента - это одно, а вопрос дороговизны оборудования и возможность это быстро развернуть - это другое", - сказал Мишустин, назвав проект очень интересным.Глава кабмина также предложил разработчикам в дополнение к программе "Пушкинская карта" использовать и возможности отечественного портала культура.рф.Как сообщил ранее журналистам гендиректор компании ООО "Экстра Синема" Петр Чиряев, в тот же день, 27 августа, три новых проектора заработают в малых населенных пунктах Якутии, до конца года в республике оснастят новым оборудованием 10 кинотеатров, прежде всего в селах.В рамках приуроченной к празднику акции с помощью новой техники в этих кинотеатрах бесплатно покажут три отечественных фильма - "Чемпион мира", "Пара из будущего" и "Последний богатырь".Представитель компании добавил, что сейчас в российских кинотеатрах устанавливаются в основном иностранные проекторы стоимостью от 3 миллионов рублей, и из-за санкций они сейчас практически лишены сервисного обслуживания. В то же время новая российская разработка в пять раз дешевле иностранного аналога (от 600 тысяч рублей), она может быть поставлена не только в кинотеатры крупных городов, но и в малые населенные пункты.В настоящее время проводится оценка потребности регионов Дальнего Востока в такой технике. В планах до конца 2023 года оборудовать якутские кинотеатры 120 отечественными проекторами "Экстра Синема".

https://ria.ru/20220815/ekonomika-1809513157.html

https://ria.ru/20220710/sssr-1801493676.html

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, республика саха (якутия), михаил мишустин, айсен николаев, новости культуры