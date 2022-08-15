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В Якутии оценили предварительный ущерб от паводка в двух районах - РИА Новости, 15.08.2022
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В Якутии оценили предварительный ущерб от паводка в двух районах
В Якутии оценили предварительный ущерб от паводка в двух районах - РИА Новости, 15.08.2022
В Якутии оценили предварительный ущерб от паводка в двух районах
Предварительный ущерб от паводка в Верхоянском и Кобяйском районах Якутии оценивается в порядка 300 миллионов рублей, сообщает правительство республики. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T08:47
2022-08-15T08:47
происшествия
республика саха (якутия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
айсен николаев
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Предварительный ущерб от паводка в Верхоянском и Кобяйском районах Якутии оценивается в порядка 300 миллионов рублей, сообщает правительство республики."Уже известен предварительный ущерб в пострадавших от паводка Верхоянском и Кобяйском районах Якутии… Он составил порядка 300 миллионов рублей. Власти региона будут направлять в федеральный центр заявку на выделение средств из резервного фонда правительства РФ по линии ЧС", - говорится в сообщении.В пострадавших районах уже начались восстановительные работы, в частности уже восстановлены объекты ЖКХ. Порядка семи тысяч заявлений на оказание финансовой помощи поступило от жителей населенных пунктов. Глава Якутии Айсен Николаев поручил Минсельхозу и Минфину довести пострадавшим от паводка населенным пунктам средства на кормозаготовительную кампанию. Кроме того, Ми-26 МЧС России доставит кормовой овес для обеспечения хозяйств района.
https://ria.ru/20220804/yakutiya-1807134689.html
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происшествия, республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), айсен николаев
Происшествия, Республика Саха (Якутия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Айсен Николаев
08:47 15.08.2022
 
В Якутии оценили предварительный ущерб от паводка в двух районах

Предварительный ущерб от паводка в двух районах Якутии оценили в 300 миллионов рублей

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ эвакуируют людей из подтопленной в результате паводка территории села Томтор в Якутии
Сотрудники МЧС РФ эвакуируют людей из подтопленной в результате паводка территории села Томтор в Якутии - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ эвакуируют людей из подтопленной в результате паводка территории села Томтор в Якутии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Предварительный ущерб от паводка в Верхоянском и Кобяйском районах Якутии оценивается в порядка 300 миллионов рублей, сообщает правительство республики.
"Уже известен предварительный ущерб в пострадавших от паводка Верхоянском и Кобяйском районах Якутии… Он составил порядка 300 миллионов рублей. Власти региона будут направлять в федеральный центр заявку на выделение средств из резервного фонда правительства РФ по линии ЧС", - говорится в сообщении.
В пострадавших районах уже начались восстановительные работы, в частности уже восстановлены объекты ЖКХ. Порядка семи тысяч заявлений на оказание финансовой помощи поступило от жителей населенных пунктов. Глава Якутии Айсен Николаев поручил Минсельхозу и Минфину довести пострадавшим от паводка населенным пунктам средства на кормозаготовительную кампанию. Кроме того, Ми-26 МЧС России доставит кормовой овес для обеспечения хозяйств района.
Сотрудники МЧС РФ эвакуируют людей из подтопленных районов Якутии в результате паводка - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 09:02Республика Саха (Якутия)
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ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Айсен Николаев
 
 
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