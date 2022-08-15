https://ria.ru/20220815/yakutiya-1809593139.html
В Якутии оценили предварительный ущерб от паводка в двух районах
В Якутии оценили предварительный ущерб от паводка в двух районах - РИА Новости, 15.08.2022
В Якутии оценили предварительный ущерб от паводка в двух районах
Предварительный ущерб от паводка в Верхоянском и Кобяйском районах Якутии оценивается в порядка 300 миллионов рублей, сообщает правительство республики. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T08:47
2022-08-15T08:47
2022-08-15T08:47
происшествия
республика саха (якутия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
айсен николаев
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Предварительный ущерб от паводка в Верхоянском и Кобяйском районах Якутии оценивается в порядка 300 миллионов рублей, сообщает правительство республики."Уже известен предварительный ущерб в пострадавших от паводка Верхоянском и Кобяйском районах Якутии… Он составил порядка 300 миллионов рублей. Власти региона будут направлять в федеральный центр заявку на выделение средств из резервного фонда правительства РФ по линии ЧС", - говорится в сообщении.В пострадавших районах уже начались восстановительные работы, в частности уже восстановлены объекты ЖКХ. Порядка семи тысяч заявлений на оказание финансовой помощи поступило от жителей населенных пунктов. Глава Якутии Айсен Николаев поручил Минсельхозу и Минфину довести пострадавшим от паводка населенным пунктам средства на кормозаготовительную кампанию. Кроме того, Ми-26 МЧС России доставит кормовой овес для обеспечения хозяйств района.
https://ria.ru/20220804/yakutiya-1807134689.html
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), айсен николаев
Происшествия, Республика Саха (Якутия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Айсен Николаев
В Якутии оценили предварительный ущерб от паводка в двух районах
Предварительный ущерб от паводка в двух районах Якутии оценили в 300 миллионов рублей