https://ria.ru/20220815/wilberries-1809852568.html
ФАС не рассматривает смену названия Wildberries как введение в заблуждение
ФАС не рассматривает смену названия Wildberries как введение в заблуждение - РИА Новости, 15.08.2022
ФАС не рассматривает смену названия Wildberries как введение в заблуждение
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не рассматривает смену названия маркетплейса Wildberries на "Ягодки" в рамках рекламной акции как намеренное... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T20:35
2022-08-15T20:35
2022-08-15T20:35
технологии
денис мантуров
россия
wildberries
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
татьяна бакальчук
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не рассматривает смену названия маркетплейса Wildberries на "Ягодки" в рамках рекламной акции как намеренное введение граждан в заблуждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."В настоящий момент у ФАС России отсутствуют основания рассматривать смену наименования организации на сайте интернет-магазина Wildberries, заявленную как маркетинговую акцию, как намеренное введение в заблуждение граждан", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник стало известно, что маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Теперь на главной странице сайта расположено новое название "Ягодки", однако ссылка, ведущая на нее, осталась с прежним названием.Позже компания сообщила, что не опровергает смену названия, однако появившееся в данный момент на сайте обновление - это часть рекламной акции.Глава Минпромторга РФ и вице-премьер Денис Мантуров, выступая на форуме "Неделя российского ритейла 2022" в июне, отмечал, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями, причем такие названия выбирают даже те бренды, кто полностью производит продукцию на территории страны, чтобы привлечь больше покупателей. Один из участников дискуссии, обращаясь к гендиректору и основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, тогда отметил, что название ее компании тоже на английском языке, а не "Дикие ягоды". Бакальчук допустила возможность ребрендинга названия компании на русском языке.
https://ria.ru/20220815/ozon-1809752232.html
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технологии, денис мантуров, россия, wildberries, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), татьяна бакальчук
Технологии, Денис Мантуров, Россия, Wildberries, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Татьяна Бакальчук
ФАС не рассматривает смену названия Wildberries как введение в заблуждение
ФАС не видит в смене названия Wildberries на "Ягодки" намеренного введения в заблуждение