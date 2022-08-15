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Пользователи ВКонтакте рассказали, хотят ли они жить за городом
Пользователи ВКонтакте рассказали, хотят ли они жить за городом - РИА Новости, 15.08.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, хотят ли они жить за городом
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T10:44
2022-08-15T10:44
2022-08-15T10:44
общество
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МОСКВА, 15 августа – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, хотели бы они жить за городом.Варианты ответа были: да, это моя мечта; я живу за городом; нет, нравится в городе; езжу за город на выходные.В итоге большинство подписчиков ответили, что мечтают жить за городом. Так проголосовали 38% опрошенных. Второе место заняли те, кто уже живут за городом — около 22% проголосовавших. Не хотят переезжать из мегаполиса почти 21% подписчиков. А 17,5% пользователей не живут за городом, но регулярно выезжают туда на выходные.В комментариях пользователи отметили, что загородная жизнь отлично подходит для тех, кто устал от мегаполиса. Однако содержание собственного дома предполагает большие финансовые затраты.
https://realty.ria.ru/20220513/doma-1788198527.html
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общество, вконтакте
Пользователи ВКонтакте рассказали, хотят ли они жить за городом
Пользователи ВКонтакте поделились, мечтают ли они о загородной жизни
МОСКВА, 15 августа – РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, хотели бы они жить за городом.
Варианты ответа были: да, это моя мечта; я живу за городом; нет, нравится в городе; езжу за город на выходные.
В итоге большинство подписчиков ответили, что мечтают жить за городом. Так проголосовали 38% опрошенных. Второе место заняли те, кто уже живут за городом — около 22% проголосовавших. Не хотят переезжать из мегаполиса почти 21% подписчиков. А 17,5% пользователей не живут за городом, но регулярно выезжают туда на выходные.
В комментариях пользователи отметили, что загородная жизнь отлично подходит для тех, кто устал от мегаполиса. Однако содержание собственного дома предполагает большие финансовые затраты.