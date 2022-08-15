https://ria.ru/20220815/vkontakte-1809613592.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, хотят ли они жить за городом

Пользователи ВКонтакте рассказали, хотят ли они жить за городом - РИА Новости, 15.08.2022

Пользователи ВКонтакте рассказали, хотят ли они жить за городом

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T10:44

2022-08-15T10:44

2022-08-15T10:44

общество

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МОСКВА, 15 августа – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, хотели бы они жить за городом.Варианты ответа были: да, это моя мечта; я живу за городом; нет, нравится в городе; езжу за город на выходные.В итоге большинство подписчиков ответили, что мечтают жить за городом. Так проголосовали 38% опрошенных. Второе место заняли те, кто уже живут за городом — около 22% проголосовавших. Не хотят переезжать из мегаполиса почти 21% подписчиков. А 17,5% пользователей не живут за городом, но регулярно выезжают туда на выходные.В комментариях пользователи отметили, что загородная жизнь отлично подходит для тех, кто устал от мегаполиса. Однако содержание собственного дома предполагает большие финансовые затраты.

https://realty.ria.ru/20220513/doma-1788198527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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