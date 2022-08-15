https://ria.ru/20220815/vertolety-1809764559.html
Глава ФСВТС прокомментировал передачу США афганских Ми-17 Украине
Глава ФСВТС прокомментировал передачу США афганских Ми-17 Украине - РИА Новости, 15.08.2022
Глава ФСВТС прокомментировал передачу США афганских Ми-17 Украине
Передача США Украине вертолетов Ми-17В5, ранее поставленных Афганистану, является вопиющим примером незаконного реэкспорта, заявил РИА Новости в понедельник в... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:14
2022-08-15T16:14
2022-08-15T16:14
безопасность
сша
афганистан
украина
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
форум "армия-2022"
дмитрий шугаев
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Передача США Украине вертолетов Ми-17В5, ранее поставленных Афганистану, является вопиющим примером незаконного реэкспорта, заявил РИА Новости в понедельник в ходе форума "Армия-2022" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев."В сложившейся политической обстановке в мире на фоне проведения Россией специальной военной операции мы столкнулись со случаями невыполнения рядом стран взятых на себя обязательств, связанных с незаконными реэкспортом российского (советского) вооружения на Украину <…> Вопиющим примером является незаконная передача США Украине вопреки всем нормам международного права в области контроля за обычными вооружениями ранее поставленных Афганистану вертолетов российского производства", - сказал он.Шугаев отметил, что сегодня ФСВТС располагает механизмом противодействия незаконных поставок советских вооружений на Украину и активно им противодействует: "Однако надо понимать, что не на все советские вооружения и технику мы можем вводить ограничения по реэкспорту".
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сша, афганистан, украина, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), форум "армия-2022", дмитрий шугаев
Безопасность, США, Афганистан, Украина, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Форум "Армия-2022", Дмитрий Шугаев
Глава ФСВТС прокомментировал передачу США афганских Ми-17 Украине
Глава ФСВТС Шугаев счел передачу США Ми-17 Киеву вопиющим примером незаконного реэкспорта