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Глава ФСВТС прокомментировал передачу США афганских Ми-17 Украине - РИА Новости, 15.08.2022
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Глава ФСВТС прокомментировал передачу США афганских Ми-17 Украине
Глава ФСВТС прокомментировал передачу США афганских Ми-17 Украине - РИА Новости, 15.08.2022
Глава ФСВТС прокомментировал передачу США афганских Ми-17 Украине
Передача США Украине вертолетов Ми-17В5, ранее поставленных Афганистану, является вопиющим примером незаконного реэкспорта, заявил РИА Новости в понедельник в... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:14
2022-08-15T16:14
безопасность
сша
афганистан
украина
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
форум "армия-2022"
дмитрий шугаев
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Передача США Украине вертолетов Ми-17В5, ранее поставленных Афганистану, является вопиющим примером незаконного реэкспорта, заявил РИА Новости в понедельник в ходе форума "Армия-2022" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев."В сложившейся политической обстановке в мире на фоне проведения Россией специальной военной операции мы столкнулись со случаями невыполнения рядом стран взятых на себя обязательств, связанных с незаконными реэкспортом российского (советского) вооружения на Украину &lt;…&gt; Вопиющим примером является незаконная передача США Украине вопреки всем нормам международного права в области контроля за обычными вооружениями ранее поставленных Афганистану вертолетов российского производства", - сказал он.Шугаев отметил, что сегодня ФСВТС располагает механизмом противодействия незаконных поставок советских вооружений на Украину и активно им противодействует: "Однако надо понимать, что не на все советские вооружения и технику мы можем вводить ограничения по реэкспорту".
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безопасность, сша, афганистан, украина, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), форум "армия-2022", дмитрий шугаев
Безопасность, США, Афганистан, Украина, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Форум "Армия-2022", Дмитрий Шугаев
16:14 15.08.2022
 
Глава ФСВТС прокомментировал передачу США афганских Ми-17 Украине

Глава ФСВТС Шугаев счел передачу США Ми-17 Киеву вопиющим примером незаконного реэкспорта

© Фото : U.S. Army Вертолет Ми-17 ВВС Афганистана
Вертолет Ми-17 ВВС Афганистана - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Фото : U.S. Army
Вертолет Ми-17 ВВС Афганистана. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Передача США Украине вертолетов Ми-17В5, ранее поставленных Афганистану, является вопиющим примером незаконного реэкспорта, заявил РИА Новости в понедельник в ходе форума "Армия-2022" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
"В сложившейся политической обстановке в мире на фоне проведения Россией специальной военной операции мы столкнулись со случаями невыполнения рядом стран взятых на себя обязательств, связанных с незаконными реэкспортом российского (советского) вооружения на Украину <…> Вопиющим примером является незаконная передача США Украине вопреки всем нормам международного права в области контроля за обычными вооружениями ранее поставленных Афганистану вертолетов российского производства", - сказал он.
Шугаев отметил, что сегодня ФСВТС располагает механизмом противодействия незаконных поставок советских вооружений на Украину и активно им противодействует: "Однако надо понимать, что не на все советские вооружения и технику мы можем вводить ограничения по реэкспорту".
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БезопасностьСШААфганистанУкраинаФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Форум "Армия-2022"Дмитрий Шугаев
 
 
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