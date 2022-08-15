https://ria.ru/20220815/vertolety-1809764559.html

Глава ФСВТС прокомментировал передачу США афганских Ми-17 Украине

Глава ФСВТС прокомментировал передачу США афганских Ми-17 Украине - РИА Новости, 15.08.2022

Глава ФСВТС прокомментировал передачу США афганских Ми-17 Украине

Передача США Украине вертолетов Ми-17В5, ранее поставленных Афганистану, является вопиющим примером незаконного реэкспорта, заявил РИА Новости в понедельник в... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:14

2022-08-15T16:14

2022-08-15T16:14

безопасность

сша

афганистан

украина

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

форум "армия-2022"

дмитрий шугаев

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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Передача США Украине вертолетов Ми-17В5, ранее поставленных Афганистану, является вопиющим примером незаконного реэкспорта, заявил РИА Новости в понедельник в ходе форума "Армия-2022" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев."В сложившейся политической обстановке в мире на фоне проведения Россией специальной военной операции мы столкнулись со случаями невыполнения рядом стран взятых на себя обязательств, связанных с незаконными реэкспортом российского (советского) вооружения на Украину <…> Вопиющим примером является незаконная передача США Украине вопреки всем нормам международного права в области контроля за обычными вооружениями ранее поставленных Афганистану вертолетов российского производства", - сказал он.Шугаев отметил, что сегодня ФСВТС располагает механизмом противодействия незаконных поставок советских вооружений на Украину и активно им противодействует: "Однако надо понимать, что не на все советские вооружения и технику мы можем вводить ограничения по реэкспорту".

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html

сша

афганистан

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, сша, афганистан, украина, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), форум "армия-2022", дмитрий шугаев