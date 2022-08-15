06:19 15.08.2022 (обновлено: 08:32 15.08.2022)
ФМБА сообщило об универсальных свойствах вакцины "Конвасэл" против COVID-19
ФМБА: "Конвасэл" является практически универсальной вакциной к разным штаммам COVID-19
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Вакцина "Конвасэл" можно назвать практически универсальной против разных штаммов коронавируса, так как действует на ту часть вируса, которая меньше подвержена мутациям, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.
Ранее заместитель генерального директора по экспертизе лекарственных средств Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, профессор Вадим Меркулов сообщал, что некоторые данные говорят о том, что вируснейтрализующая активность сывороток вакцинированных российскими вакцинами против вариантов "омикрона" ВА.1-ВА.5 может упасть, однако полностью снижение эффективности не доказано.
"Действие вакцины "Конвасэл" направлено на внутренний, нуклеокапсидный N белок вируса SARS-CoV-2, который высококонсервативен и менее подвержен мутациям, в отличие от поверхностного S белка, на который нацелены ранее созданные вакцины, и остается идентичным для существующих штаммов вируса. Это делает вакцину "Конвасэл" практически универсальной", — говорится в сообщении.
Вакцинация "Конвасэл" приводит к стопроцентной выработке высоких титров специфических антител и формированию клеток памяти, отметили в пресс-службе.
"За рубежом только сейчас приходят к пониманию актуальности N белка, начали выходить первые научные статьи по этому вопросу, но чтобы создать аналог нашей вакцины, им потребуется два-три года", — пояснили в ФМБА.
Вакцину, разработанную специалистами ФМБА, зарегистрировали в марте этого года. Она включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также во временные методические рекомендации Минздрава России "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19".