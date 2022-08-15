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ФМБА сообщило об универсальных свойствах вакцины "Конвасэл" против COVID-19 - РИА Новости, 15.08.2022
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https://ria.ru/20220815/vaktsina-1809584833.html
ФМБА сообщило об универсальных свойствах вакцины "Конвасэл" против COVID-19
ФМБА сообщило об универсальных свойствах вакцины "Конвасэл" против COVID-19 - РИА Новости, 15.08.2022
ФМБА сообщило об универсальных свойствах вакцины "Конвасэл" против COVID-19
Вакцина "Конвасэл" можно назвать практически универсальной против разных штаммов коронавируса, так как действует на ту часть вируса, которая меньше подвержена... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T06:19
2022-08-15T08:32
распространение коронавируса
общество
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
конвасэл
вакцинация россиян от covid-19
вакцинация
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Вакцина "Конвасэл" можно назвать практически универсальной против разных штаммов коронавируса, так как действует на ту часть вируса, которая меньше подвержена мутациям, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.Ранее заместитель генерального директора по экспертизе лекарственных средств Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, профессор Вадим Меркулов сообщал, что некоторые данные говорят о том, что вируснейтрализующая активность сывороток вакцинированных российскими вакцинами против вариантов "омикрона" ВА.1-ВА.5 может упасть, однако полностью снижение эффективности не доказано.Вакцинация "Конвасэл" приводит к стопроцентной выработке высоких титров специфических антител и формированию клеток памяти, отметили в пресс-службе."За рубежом только сейчас приходят к пониманию актуальности N белка, начали выходить первые научные статьи по этому вопросу, но чтобы создать аналог нашей вакцины, им потребуется два-три года", — пояснили в ФМБА.Вакцину, разработанную специалистами ФМБА, зарегистрировали в марте этого года. Она включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также во временные методические рекомендации Минздрава России "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19".
https://ria.ru/20220815/vaktsina-1809584655.html
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общество, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), конвасэл, вакцинация россиян от covid-19, вакцинация
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Конвасэл, Вакцинация россиян от COVID-19, Вакцинация
06:19 15.08.2022 (обновлено: 08:32 15.08.2022)
 
ФМБА сообщило об универсальных свойствах вакцины "Конвасэл" против COVID-19

ФМБА: "Конвасэл" является практически универсальной вакциной к разным штаммам COVID-19

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19
Лаборатория по производству вакцины Конвасэл для профилактики covid-19 - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Вакцина "Конвасэл" можно назвать практически универсальной против разных штаммов коронавируса, так как действует на ту часть вируса, которая меньше подвержена мутациям, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.
Ранее заместитель генерального директора по экспертизе лекарственных средств Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, профессор Вадим Меркулов сообщал, что некоторые данные говорят о том, что вируснейтрализующая активность сывороток вакцинированных российскими вакцинами против вариантов "омикрона" ВА.1-ВА.5 может упасть, однако полностью снижение эффективности не доказано.
"Действие вакцины "Конвасэл" направлено на внутренний, нуклеокапсидный N белок вируса SARS-CoV-2, который высококонсервативен и менее подвержен мутациям, в отличие от поверхностного S белка, на который нацелены ранее созданные вакцины, и остается идентичным для существующих штаммов вируса. Это делает вакцину "Конвасэл" практически универсальной", — говорится в сообщении.
Вакцинация "Конвасэл" приводит к стопроцентной выработке высоких титров специфических антител и формированию клеток памяти, отметили в пресс-службе.
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"За рубежом только сейчас приходят к пониманию актуальности N белка, начали выходить первые научные статьи по этому вопросу, но чтобы создать аналог нашей вакцины, им потребуется два-три года", — пояснили в ФМБА.
Вакцину, разработанную специалистами ФМБА, зарегистрировали в марте этого года. Она включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также во временные методические рекомендации Минздрава России "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19".
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Распространение коронавирусаОбществоРоссияФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)КонвасэлВакцинация россиян от COVID-19Вакцинация
 
 
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