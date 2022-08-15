https://ria.ru/20220815/vaktsina-1809584833.html

ФМБА сообщило об универсальных свойствах вакцины "Конвасэл" против COVID-19

ФМБА сообщило об универсальных свойствах вакцины "Конвасэл" против COVID-19 - РИА Новости, 15.08.2022

ФМБА сообщило об универсальных свойствах вакцины "Конвасэл" против COVID-19

Вакцина "Конвасэл" можно назвать практически универсальной против разных штаммов коронавируса, так как действует на ту часть вируса, которая меньше подвержена... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T06:19

2022-08-15T06:19

2022-08-15T08:32

распространение коронавируса

общество

россия

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

конвасэл

вакцинация россиян от covid-19

вакцинация

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Вакцина "Конвасэл" можно назвать практически универсальной против разных штаммов коронавируса, так как действует на ту часть вируса, которая меньше подвержена мутациям, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.Ранее заместитель генерального директора по экспертизе лекарственных средств Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, профессор Вадим Меркулов сообщал, что некоторые данные говорят о том, что вируснейтрализующая активность сывороток вакцинированных российскими вакцинами против вариантов "омикрона" ВА.1-ВА.5 может упасть, однако полностью снижение эффективности не доказано.Вакцинация "Конвасэл" приводит к стопроцентной выработке высоких титров специфических антител и формированию клеток памяти, отметили в пресс-службе."За рубежом только сейчас приходят к пониманию актуальности N белка, начали выходить первые научные статьи по этому вопросу, но чтобы создать аналог нашей вакцины, им потребуется два-три года", — пояснили в ФМБА.Вакцину, разработанную специалистами ФМБА, зарегистрировали в марте этого года. Она включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также во временные методические рекомендации Минздрава России "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19".

https://ria.ru/20220815/vaktsina-1809584655.html

https://ria.ru/20220813/vaktsina-1809323334.html

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общество, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), конвасэл, вакцинация россиян от covid-19, вакцинация