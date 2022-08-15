https://ria.ru/20220815/ukraina-1809756075.html

Рада увеличила расходы на оборону и поддержку экономики Украины

Рада увеличила расходы на оборону и поддержку экономики Украины - РИА Новости, 15.08.2022

Рада увеличила расходы на оборону и поддержку экономики Украины

Верховная рада Украины увеличила расходы на оборону и поддержку экономики на 7,3 миллиарда долларов, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:54

2022-08-15T15:54

2022-08-15T15:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

верховная рада украины

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Верховная рада Украины увеличила расходы на оборону и поддержку экономики на 7,3 миллиарда долларов, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко."Рада увеличивает расходы на оборону и поддержку экономики на 270,2 миллиарда гривен (7,3 миллиарда долларов – ред.)", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.Депутат Рады Ярослав Железняк уточнил, что расходы увеличиваются за счет увеличения внутренних заимствований. По его словам, общие расходы на безопасность и оборону в этом году теперь составляют 32,5 миллиарда долларов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220809/ukraina-1808130827.html

https://ria.ru/20220815/ukraina-1809592363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, верховная рада украины