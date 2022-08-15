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Рада увеличила расходы на оборону и поддержку экономики Украины - РИА Новости, 15.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/ukraina-1809756075.html
Рада увеличила расходы на оборону и поддержку экономики Украины
Рада увеличила расходы на оборону и поддержку экономики Украины - РИА Новости, 15.08.2022
Рада увеличила расходы на оборону и поддержку экономики Украины
Верховная рада Украины увеличила расходы на оборону и поддержку экономики на 7,3 миллиарда долларов, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:54
2022-08-15T15:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Верховная рада Украины увеличила расходы на оборону и поддержку экономики на 7,3 миллиарда долларов, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко."Рада увеличивает расходы на оборону и поддержку экономики на 270,2 миллиарда гривен (7,3 миллиарда долларов – ред.)", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.Депутат Рады Ярослав Железняк уточнил, что расходы увеличиваются за счет увеличения внутренних заимствований. По его словам, общие расходы на безопасность и оборону в этом году теперь составляют 32,5 миллиарда долларов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220809/ukraina-1808130827.html
https://ria.ru/20220815/ukraina-1809592363.html
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в мире, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины
15:54 15.08.2022
 
Рада увеличила расходы на оборону и поддержку экономики Украины

Рада увеличила расходы на оборону и поддержку экономики Украины на 7,3 миллиарда долларов

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Верховная рада Украины увеличила расходы на оборону и поддержку экономики на 7,3 миллиарда долларов, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.
"Рада увеличивает расходы на оборону и поддержку экономики на 270,2 миллиарда гривен (7,3 миллиарда долларов – ред.)", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
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9 августа, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Осталось недолго". Что происходит с экономикой Украины
Депутат Рады Ярослав Железняк уточнил, что расходы увеличиваются за счет увеличения внутренних заимствований. По его словам, общие расходы на безопасность и оборону в этом году теперь составляют 32,5 миллиарда долларов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
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