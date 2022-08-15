https://ria.ru/20220815/ukraina-1809668362.html

Российская авиация и артиллерия за сутки уничтожили шесть складов ВСУ

Российская авиация и артиллерия за сутки уничтожили шесть складов ВСУ - РИА Новости, 15.08.2022

Российская авиация и артиллерия за сутки уничтожили шесть складов ВСУ

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия и ракетные войска за сутки уничтожили шесть складов украинских войск, следует из... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T12:45

2022-08-15T12:45

2022-08-15T14:12

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

донбасс

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия и ракетные войска за сутки уничтожили шесть складов украинских войск, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в понедельник."Уничтожены склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Зайчевское Николаевской области, три склада боеприпасов в районе населенных пунктов Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики, а также два склада топлива для военной техники в районе Чугуева и Ковяги Харьковской области", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)