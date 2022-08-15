https://ria.ru/20220815/ukraina-1809668362.html
Российская авиация и артиллерия за сутки уничтожили шесть складов ВСУ
Российская авиация и артиллерия за сутки уничтожили шесть складов ВСУ - РИА Новости, 15.08.2022
Российская авиация и артиллерия за сутки уничтожили шесть складов ВСУ
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия и ракетные войска за сутки уничтожили шесть складов украинских войск, следует из... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:45
2022-08-15T12:45
2022-08-15T14:12
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
донбасс
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия и ракетные войска за сутки уничтожили шесть складов украинских войск, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в понедельник."Уничтожены склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Зайчевское Николаевской области, три склада боеприпасов в районе населенных пунктов Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики, а также два склада топлива для военной техники в районе Чугуева и Ковяги Харьковской области", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:45 15.08.2022 (обновлено: 14:12 15.08.2022)
Российская авиация и артиллерия за сутки уничтожили шесть складов ВСУ
Минобороны России: авиация и артиллерия за сутки уничтожили шесть складов украинских войск