Рейтинг@Mail.ru
Российская авиация и артиллерия за сутки уничтожили шесть складов ВСУ - РИА Новости, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/ukraina-1809668362.html
Российская авиация и артиллерия за сутки уничтожили шесть складов ВСУ
Российская авиация и артиллерия за сутки уничтожили шесть складов ВСУ - РИА Новости, 15.08.2022
Российская авиация и артиллерия за сутки уничтожили шесть складов ВСУ
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия и ракетные войска за сутки уничтожили шесть складов украинских войск, следует из... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:45
2022-08-15T14:12
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
донбасс
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789159337_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_134e95b0f3177bb72e80844832d3617a.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия и ракетные войска за сутки уничтожили шесть складов украинских войск, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в понедельник."Уничтожены склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Зайчевское Николаевской области, три склада боеприпасов в районе населенных пунктов Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики, а также два склада топлива для военной техники в районе Чугуева и Ковяги Харьковской области", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789159337_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07bf3c82e791c2f8ef498c76500ee791.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:45 15.08.2022 (обновлено: 14:12 15.08.2022)
 
Российская авиация и артиллерия за сутки уничтожили шесть складов ВСУ

Минобороны России: авиация и артиллерия за сутки уничтожили шесть складов украинских войск

© РИА НовостиАвиабомбы на полевом аэродроме, где базируются самолеты ВКС РФ, задействованные в специальной военной операции
Авиабомбы на полевом аэродроме, где базируются самолеты ВКС РФ, задействованные в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости
Авиабомбы на полевом аэродроме, где базируются самолеты ВКС РФ, задействованные в специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия и ракетные войска за сутки уничтожили шесть складов украинских войск, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в понедельник.
"Уничтожены склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Зайчевское Николаевской области, три склада боеприпасов в районе населенных пунктов Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики, а также два склада топлива для военной техники в районе Чугуева и Ковяги Харьковской области", - говорится в документе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала