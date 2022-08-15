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Путин заявил о заинтересованности России в учениях с другими странами - РИА Новости, 15.08.2022
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Путин заявил о заинтересованности России в учениях с другими странами
Путин заявил о заинтересованности России в учениях с другими странами - РИА Новости, 15.08.2022
Путин заявил о заинтересованности России в учениях с другими странами
Президент РФ Владимир Путин заявил о заинтересованности России в совместных учениях с другими странами, пригласил к участию в них партнеров на форуме "Армия -... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:05
2022-08-15T15:23
владимир путин
форум "армия-2022"
россия
политика
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КУБИНКА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о заинтересованности России в совместных учениях с другими странами, пригласил к участию в них партнеров на форуме "Армия - 2022".Он добавил, что Россия видит большие перспективы в подготовке иностранных военнослужащих."Мы будем и впредь энергично работать в этом направлении", - заявил президент.Он также отметил, что "тысячи военных профессионалов из разных стран мира гордятся тем, что военные вузы и академии нашей страны стали для них alma mater".
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владимир путин, форум "армия-2022", россия, политика
Владимир Путин, Форум "Армия-2022", Россия, Политика
15:05 15.08.2022 (обновлено: 15:23 15.08.2022)
 
Путин заявил о заинтересованности России в учениях с другими странами

Президент Путин заявил о заинтересованности России в совместных учениях с другими странами

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КУБИНКА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о заинтересованности России в совместных учениях с другими странами, пригласил к участию в них партнеров на форуме "Армия - 2022".
"Приглашаем наших союзников и партнеров к участию в совместных командно-штабных и других видах учений", - сказал Путин.
Он добавил, что Россия видит большие перспективы в подготовке иностранных военнослужащих.
"Мы будем и впредь энергично работать в этом направлении", - заявил президент.
Он также отметил, что "тысячи военных профессионалов из разных стран мира гордятся тем, что военные вузы и академии нашей страны стали для них alma mater".
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В Алжире впервые пройдут антитеррористические учения совместно с Россией
 
Владимир ПутинФорум "Армия-2022"РоссияПолитика
 
 
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