https://ria.ru/20220815/ucheniya-1809732832.html
Путин заявил о заинтересованности России в учениях с другими странами
Путин заявил о заинтересованности России в учениях с другими странами - РИА Новости, 15.08.2022
Путин заявил о заинтересованности России в учениях с другими странами
Президент РФ Владимир Путин заявил о заинтересованности России в совместных учениях с другими странами, пригласил к участию в них партнеров на форуме "Армия -... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:05
2022-08-15T15:05
2022-08-15T15:23
владимир путин
форум "армия-2022"
россия
политика
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КУБИНКА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о заинтересованности России в совместных учениях с другими странами, пригласил к участию в них партнеров на форуме "Армия - 2022".Он добавил, что Россия видит большие перспективы в подготовке иностранных военнослужащих."Мы будем и впредь энергично работать в этом направлении", - заявил президент.Он также отметил, что "тысячи военных профессионалов из разных стран мира гордятся тем, что военные вузы и академии нашей страны стали для них alma mater".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, форум "армия-2022", россия, политика
Владимир Путин, Форум "Армия-2022", Россия, Политика
15:05 15.08.2022 (обновлено: 15:23 15.08.2022)
Путин заявил о заинтересованности России в учениях с другими странами
Президент Путин заявил о заинтересованности России в совместных учениях с другими странами