https://ria.ru/20220815/ucheniya-1809732832.html

Путин заявил о заинтересованности России в учениях с другими странами

Путин заявил о заинтересованности России в учениях с другими странами - РИА Новости, 15.08.2022

Путин заявил о заинтересованности России в учениях с другими странами

Президент РФ Владимир Путин заявил о заинтересованности России в совместных учениях с другими странами, пригласил к участию в них партнеров на форуме "Армия -... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:05

2022-08-15T15:05

2022-08-15T15:23

владимир путин

форум "армия-2022"

россия

политика

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КУБИНКА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о заинтересованности России в совместных учениях с другими странами, пригласил к участию в них партнеров на форуме "Армия - 2022".Он добавил, что Россия видит большие перспективы в подготовке иностранных военнослужащих."Мы будем и впредь энергично работать в этом направлении", - заявил президент.Он также отметил, что "тысячи военных профессионалов из разных стран мира гордятся тем, что военные вузы и академии нашей страны стали для них alma mater".

https://ria.ru/20220809/ucheniya-1808203538.html

россия

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, форум "армия-2022", россия, политика