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В Башкирии зарезали чиновницу мэрии - РИА Новости, 15.08.2022
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В Башкирии зарезали чиновницу мэрии
В Башкирии зарезали чиновницу мэрии - РИА Новости, 15.08.2022
В Башкирии зарезали чиновницу мэрии
В Башкирии задержали предполагаемого убийцу молодой чиновницы из Белорецка, им оказался ее бывший муж, сообщил в понедельник глава Белорецкого района Андрей... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T09:50
2022-08-15T09:50
происшествия
республика башкортостан
белорецк
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УФА, 15 авг – РИА Новости. В Башкирии задержали предполагаемого убийцу молодой чиновницы из Белорецка, им оказался ее бывший муж, сообщил в понедельник глава Белорецкого района Андрей Иванюта.По словам главы района, бывший муж подкараулил 31-летнюю Дину Махиянову - руководителя отдела мэрии - возле дома ее родителей и исполосовал ножом, нанеся минимум 14 ударов."Она умерла на глазах подруг. Убийца задержан. Как говорят знакомые Дины, он жестоко избивал ее много лет, угрожал смертельной расправой. Она неоднократно обращалась в полицию, но это не помогло предотвратить убийство", - написал Иванюта на своей странице во "ВКонтакте".Он рассказал, что девушка воспитывала двух детей и временно жила у родителей."Дина мечтала уехать с детьми в другой город, купила в ипотеку квартиру", - отметил Иванюта.РИА Новости пока не располагает официальной информацией СУСК по Башкирии.
https://ria.ru/20220805/ubiystvo-1807396457.html
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происшествия, республика башкортостан, белорецк
Происшествия, Республика Башкортостан, Белорецк
09:50 15.08.2022
 
В Башкирии зарезали чиновницу мэрии

Глава района Иванюта: бывший муж подкараулил чиновницу мэрии и нанес 14 ударов ножом

© Fotolia / Mr Korn FlakesПреступление
Преступление - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Fotolia / Mr Korn Flakes
Преступление. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 15 авг – РИА Новости. В Башкирии задержали предполагаемого убийцу молодой чиновницы из Белорецка, им оказался ее бывший муж, сообщил в понедельник глава Белорецкого района Андрей Иванюта.
По словам главы района, бывший муж подкараулил 31-летнюю Дину Махиянову - руководителя отдела мэрии - возле дома ее родителей и исполосовал ножом, нанеся минимум 14 ударов.
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"Она умерла на глазах подруг. Убийца задержан. Как говорят знакомые Дины, он жестоко избивал ее много лет, угрожал смертельной расправой. Она неоднократно обращалась в полицию, но это не помогло предотвратить убийство", - написал Иванюта на своей странице во "ВКонтакте".
Он рассказал, что девушка воспитывала двух детей и временно жила у родителей.
"Дина мечтала уехать с детьми в другой город, купила в ипотеку квартиру", - отметил Иванюта.
РИА Новости пока не располагает официальной информацией СУСК по Башкирии.
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