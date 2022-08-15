https://ria.ru/20220815/ubiystvo-1809604245.html

В Башкирии зарезали чиновницу мэрии

В Башкирии зарезали чиновницу мэрии - РИА Новости, 15.08.2022

В Башкирии зарезали чиновницу мэрии

В Башкирии задержали предполагаемого убийцу молодой чиновницы из Белорецка, им оказался ее бывший муж, сообщил в понедельник глава Белорецкого района Андрей... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T09:50

2022-08-15T09:50

2022-08-15T09:50

происшествия

республика башкортостан

белорецк

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УФА, 15 авг – РИА Новости. В Башкирии задержали предполагаемого убийцу молодой чиновницы из Белорецка, им оказался ее бывший муж, сообщил в понедельник глава Белорецкого района Андрей Иванюта.По словам главы района, бывший муж подкараулил 31-летнюю Дину Махиянову - руководителя отдела мэрии - возле дома ее родителей и исполосовал ножом, нанеся минимум 14 ударов."Она умерла на глазах подруг. Убийца задержан. Как говорят знакомые Дины, он жестоко избивал ее много лет, угрожал смертельной расправой. Она неоднократно обращалась в полицию, но это не помогло предотвратить убийство", - написал Иванюта на своей странице во "ВКонтакте".Он рассказал, что девушка воспитывала двух детей и временно жила у родителей."Дина мечтала уехать с детьми в другой город, купила в ипотеку квартиру", - отметил Иванюта.РИА Новости пока не располагает официальной информацией СУСК по Башкирии.

https://ria.ru/20220805/ubiystvo-1807396457.html

https://ria.ru/20220711/ubiystvo-1801669455.html

республика башкортостан

белорецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика башкортостан, белорецк