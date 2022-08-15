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Путин выразил соболезнования Пашиняну из-за гибели людей в ТЦ в Ереване

Путин выразил соболезнования Пашиняну из-за гибели людей в ТЦ в Ереване - РИА Новости, 15.08.2022

Путин выразил соболезнования Пашиняну из-за гибели людей в ТЦ в Ереване

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с гибелью людей при пожаре в торговом центре в Ереване,... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T12:46

2022-08-15T12:46

2022-08-15T12:46

в мире

ереван

россия

армения

владимир путин

никол пашинян

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с гибелью людей при пожаре в торговом центре в Ереване, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Никол Воваевич, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в ереванском торговом центре. Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в тексте телеграммы.В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли шесть человек, 61 получил ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ереван, россия, армения, владимир путин, никол пашинян