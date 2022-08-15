https://ria.ru/20220815/terakt-1809783424.html

Опубликовано видео с места готовившегося Киевом теракта на нефтепроводе

Опубликовано видео с места готовившегося Киевом теракта на нефтепроводе - РИА Новости, 15.08.2022

Опубликовано видео с места готовившегося Киевом теракта на нефтепроводе

ФСБ России обнародовала видео с места планировавшегося теракта на участке нефтепровода в Волгоградской области, а также фото подозреваемых в подготовке этой... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T17:12

2022-08-15T17:12

2022-08-15T17:17

происшествия

волгоградская область

максим марцинкевич

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ФСБ России обнародовала видео с места планировавшегося теракта на участке нефтепровода в Волгоградской области, а также фото подозреваемых в подготовке этой диверсии.В Волгоградской области сорван готовившийся украинскими спецслужбами теракт на объекте нефтегазового комплекса, при задержании ликвидированы оказавшие вооруженное сопротивление двое диверсантов, входивших в состав праворадикальной группировки "Реструкт", созданной видеоблогером-неонацистом Максимом Марцинкевичем по кличке Тесак, сообщила ФСБ в понедельник.На кадрах оперативной видеосъемки видно, что все происходило в поле. В кустах стоит автомашина, лобовое стекло изрешечено пулями. Демонстрируются тела убитых радикалов, которые были вооружены пистолетами. Также показан участок нефтепровода рядом с проселочной дорогой, и лежавшая рядом канистра, внутри которой находилось взрывное устройство.Кроме того, показаны фото Марцинкевича, а также организовавших несостоявшуюся диверсию члены "Реструкта", граждан РФ Андрея Чуенкова (по данным ФСБ, сейчас участвующего в боевых действиях на Украине в составе нацбатальона "Ураган"), и гражданина Украины Юрия Ионова из нацбатальона "Азов"*.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220418/terakty-1784040170.html

волгоградская область

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа оперативников на месте предотвращения теракта под Волгоградом В Волгоградской области предотвратили теракт, который украинские спецслужбы готовили на объекте нефтегазового комплекса, сообщает Центр общественных связей ФСБ. 2022-08-15T17:12 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волгоградская область, максим марцинкевич, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина