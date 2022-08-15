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Опубликовано видео с места готовившегося Киевом теракта на нефтепроводе - РИА Новости, 15.08.2022
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Опубликовано видео с места готовившегося Киевом теракта на нефтепроводе
Опубликовано видео с места готовившегося Киевом теракта на нефтепроводе - РИА Новости, 15.08.2022
Опубликовано видео с места готовившегося Киевом теракта на нефтепроводе
ФСБ России обнародовала видео с места планировавшегося теракта на участке нефтепровода в Волгоградской области, а также фото подозреваемых в подготовке этой... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T17:12
2022-08-15T17:17
происшествия
волгоградская область
максим марцинкевич
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ФСБ России обнародовала видео с места планировавшегося теракта на участке нефтепровода в Волгоградской области, а также фото подозреваемых в подготовке этой диверсии.В Волгоградской области сорван готовившийся украинскими спецслужбами теракт на объекте нефтегазового комплекса, при задержании ликвидированы оказавшие вооруженное сопротивление двое диверсантов, входивших в состав праворадикальной группировки "Реструкт", созданной видеоблогером-неонацистом Максимом Марцинкевичем по кличке Тесак, сообщила ФСБ в понедельник.На кадрах оперативной видеосъемки видно, что все происходило в поле. В кустах стоит автомашина, лобовое стекло изрешечено пулями. Демонстрируются тела убитых радикалов, которые были вооружены пистолетами. Также показан участок нефтепровода рядом с проселочной дорогой, и лежавшая рядом канистра, внутри которой находилось взрывное устройство.Кроме того, показаны фото Марцинкевича, а также организовавших несостоявшуюся диверсию члены "Реструкта", граждан РФ Андрея Чуенкова (по данным ФСБ, сейчас участвующего в боевых действиях на Украине в составе нацбатальона "Ураган"), и гражданина Украины Юрия Ионова из нацбатальона "Азов"*.* Террористическая организация, запрещенная в России
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волгоградская область
украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
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Работа оперативников на месте предотвращения теракта под Волгоградом
В Волгоградской области предотвратили теракт, который украинские спецслужбы готовили на объекте нефтегазового комплекса, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, волгоградская область, максим марцинкевич, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
Происшествия, Волгоградская область, Максим Марцинкевич, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина
17:12 15.08.2022 (обновлено: 17:17 15.08.2022)
 
Опубликовано видео с места готовившегося Киевом теракта на нефтепроводе

ФСБ показала видео с места, где Киев планировал устроить теракт в Волгоградской области

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ФСБ России обнародовала видео с места планировавшегося теракта на участке нефтепровода в Волгоградской области, а также фото подозреваемых в подготовке этой диверсии.
В Волгоградской области сорван готовившийся украинскими спецслужбами теракт на объекте нефтегазового комплекса, при задержании ликвидированы оказавшие вооруженное сопротивление двое диверсантов, входивших в состав праворадикальной группировки "Реструкт", созданной видеоблогером-неонацистом Максимом Марцинкевичем по кличке Тесак, сообщила ФСБ в понедельник.
© ФСБ РоссииАвтомобиль на месте нейтрализации готовивших взрыв на нефтепроводе в Волгоградской области
Автомобиль на месте нейтрализации готовивших взрыв на нефтепроводе в Волгоградской области
© ФСБ России
Автомобиль на месте нейтрализации готовивших взрыв на нефтепроводе в Волгоградской области
На кадрах оперативной видеосъемки видно, что все происходило в поле. В кустах стоит автомашина, лобовое стекло изрешечено пулями. Демонстрируются тела убитых радикалов, которые были вооружены пистолетами. Также показан участок нефтепровода рядом с проселочной дорогой, и лежавшая рядом канистра, внутри которой находилось взрывное устройство.
Кроме того, показаны фото Марцинкевича, а также организовавших несостоявшуюся диверсию члены "Реструкта", граждан РФ Андрея Чуенкова (по данным ФСБ, сейчас участвующего в боевых действиях на Украине в составе нацбатальона "Ураган"), и гражданина Украины Юрия Ионова из нацбатальона "Азов"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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ПроисшествияВолгоградская областьМаксим МарцинкевичФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Украина
 
 
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