https://ria.ru/20220815/taliby-1809628316.html

Талибы снизили число терактов в Кабуле, заявил посол России

Талибы снизили число терактов в Кабуле, заявил посол России - РИА Новости, 15.08.2022

Талибы снизили число терактов в Кабуле, заявил посол России

Талибы (движение "Талибан"*) за год после прихода к власти снизили число терактов в Кабуле, но проблемы остаются, однако в том, что касается работы посольства - РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T11:10

2022-08-15T11:10

2022-08-15T11:29

в мире

афганистан

кабул (город)

мохаммад хасан ахунд

оон

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*) за год после прихода к власти снизили число терактов в Кабуле, но проблемы остаются, однако в том, что касается работы посольства - взаперти никто не сидит, работы много, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.По его словам, "почти каждую минуту", когда едешь по городу, видишь кого-то с автоматом, с гранатометом или в камуфляже на пикапе с тачанкой.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. До конца августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте полный текст интервью Дмитрия Жирнова >>

https://ria.ru/20220815/afganistan-1809584976.html

https://ria.ru/20220814/torgovlya-1809544022.html

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кабул (город)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, афганистан, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, оон