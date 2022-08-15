11:10 15.08.2022 (обновлено: 11:29 15.08.2022)
Талибы снизили число терактов в Кабуле, заявил посол России
Посол России в Кабуле заявил о снижении числа терактов после прихода талибов
© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* в аэропорту Кабула
© AP Photo / Bernat Armangue
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*) за год после прихода к власти снизили число терактов в Кабуле, но проблемы остаются, однако в том, что касается работы посольства - взаперти никто не сидит, работы много, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.
"Как поменялась жизнь в посольстве? Никак. Все на своих местах. Работы много. Взаперти не сидим. Внедряемся в новые афганские реалии. Талибы, кстати, ни в чем нас не прижимали. Другое дело - Кабул есть Кабул. Место само по себе очень сложное… Раньше выезжаешь за ворота - и ждешь, где рванет. Сейчас все-таки не так. Талибы какой-то порядок навели. Но чувство, что ты всегда под прицелом", - заявил посол.
По его словам, "почти каждую минуту", когда едешь по городу, видишь кого-то с автоматом, с гранатометом или в камуфляже на пикапе с тачанкой.
"Вот талиб стоит на перекрестке, поигрывает затвором – но это у него с детства, в крови, он начеку. Наверное, поэтому терактов стало поменьше. Хотя курортом все же Кабул не назовешь. В бронированную машину надо садиться в бронежилете", - добавил Жирнов.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. До конца августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность