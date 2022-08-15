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Талибы снизили число терактов в Кабуле, заявил посол России - РИА Новости, 15.08.2022
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Талибы снизили число терактов в Кабуле, заявил посол России
Талибы снизили число терактов в Кабуле, заявил посол России - РИА Новости, 15.08.2022
Талибы снизили число терактов в Кабуле, заявил посол России
Талибы (движение "Талибан"*) за год после прихода к власти снизили число терактов в Кабуле, но проблемы остаются, однако в том, что касается работы посольства - РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:10
2022-08-15T11:29
в мире
афганистан
кабул (город)
мохаммад хасан ахунд
оон
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*) за год после прихода к власти снизили число терактов в Кабуле, но проблемы остаются, однако в том, что касается работы посольства - взаперти никто не сидит, работы много, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.По его словам, "почти каждую минуту", когда едешь по городу, видишь кого-то с автоматом, с гранатометом или в камуфляже на пикапе с тачанкой.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. До конца августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте полный текст интервью Дмитрия Жирнова &gt;&gt;
https://ria.ru/20220815/afganistan-1809584976.html
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в мире, афганистан, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, оон
В мире, Афганистан, Кабул (город), Мохаммад Хасан Ахунд, ООН
11:10 15.08.2022 (обновлено: 11:29 15.08.2022)
 
Талибы снизили число терактов в Кабуле, заявил посол России

Посол России в Кабуле заявил о снижении числа терактов после прихода талибов

© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* в аэропорту Кабула
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*) за год после прихода к власти снизили число терактов в Кабуле, но проблемы остаются, однако в том, что касается работы посольства - взаперти никто не сидит, работы много, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.
"Как поменялась жизнь в посольстве? Никак. Все на своих местах. Работы много. Взаперти не сидим. Внедряемся в новые афганские реалии. Талибы, кстати, ни в чем нас не прижимали. Другое дело - Кабул есть Кабул. Место само по себе очень сложное… Раньше выезжаешь за ворота - и ждешь, где рванет. Сейчас все-таки не так. Талибы какой-то порядок навели. Но чувство, что ты всегда под прицелом", - заявил посол.
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По его словам, "почти каждую минуту", когда едешь по городу, видишь кого-то с автоматом, с гранатометом или в камуфляже на пикапе с тачанкой.
"Вот талиб стоит на перекрестке, поигрывает затвором – но это у него с детства, в крови, он начеку. Наверное, поэтому терактов стало поменьше. Хотя курортом все же Кабул не назовешь. В бронированную машину надо садиться в бронежилете", - добавил Жирнов.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. До конца августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Читайте полный текст интервью Дмитрия Жирнова >>
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 19:44
Минпромторг Афганистана обсудит с российскими компаниями упрощение торговли
 
В миреАфганистанКабул (город)Мохаммад Хасан АхундООН
 
 
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