01:49 15.08.2022 (обновлено: 03:18 15.08.2022)
ВСУ обстреляли Зайцево и Киевский район Донецка
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Зайцево и Киевский район Донецка
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по Зайцеву и Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.20 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Зайцево (южное): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", — говорится в публикации.
Атака на Донецк состоялась в 23.00. Тогда украинские войска применили пять снарядов калибром 152 миллиметров, добавили в представительстве.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.