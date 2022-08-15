https://ria.ru/20220815/sovfed-1809697848.html
Совфед застрахует сенаторов от несчастных случаев и болезней
Совфед застрахует сенаторов от несчастных случаев и болезней - РИА Новости, 15.08.2022
Совфед застрахует сенаторов от несчастных случаев и болезней
Совет Федерации направит 3,1 миллиона рублей на страхование в 2022-2023 годах сенаторов от несчастных случаев и болезней, следует из данных портала госзакупок. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T13:51
2022-08-15T13:51
2022-08-15T13:51
общество
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Совет Федерации направит 3,1 миллиона рублей на страхование в 2022-2023 годах сенаторов от несчастных случаев и болезней, следует из данных портала госзакупок.Совфед провел соответствующую закупку. Наименование компании-победителя в материалах закупки не указано, но указана предложенная победителем цена контракта – 3,12 миллиона рублей, при этом начальную (максимальную) цену контракта заказчик указывал более чем в 7,3 миллиона рублей.Отмечается, что возраст застрахованных – до 94 лет.В перечне несчастных случаев в закупочной документации фигурируют, в частности, повреждения в результате взрыва, ожог, переохлаждение, удар молнией, солнечный удар, укусы животных и насекомых, отравления, а также травмы и ранения при военных действиях или во время военных маневров, гражданских, военных переворотов, народных волнений.Максимальная выплата по страховому случаю, если он наступит на территории РФ, составит чуть более 1,1 миллиона рублей, если за рубежом (уточняется – во время служебной командировки) - 50 тысяч евро.Контракт пока не заключен.
https://ria.ru/20220722/chinovniki-1804182849.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, совет федерации рф, россия, здоровье - общество, страхование
Общество, Совет Федерации РФ, Россия, Здоровье - Общество, Страхование
Совфед застрахует сенаторов от несчастных случаев и болезней
Совфед застрахует сенаторов от несчастных случаев и болезней на 3,1 миллиона рублей
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Совет Федерации направит 3,1 миллиона рублей на страхование в 2022-2023 годах сенаторов от несчастных случаев и болезней, следует из данных портала госзакупок.
Совфед
провел соответствующую закупку. Наименование компании-победителя в материалах закупки не указано, но указана предложенная победителем цена контракта – 3,12 миллиона рублей, при этом начальную (максимальную) цену контракта заказчик указывал более чем в 7,3 миллиона рублей.
"Страхованию подлежат сенаторы Российской Федерации - 170 человек. Списочный состав застрахованных лиц может меняться в течение срока действия контракта", - говорится в документации.
Отмечается, что возраст застрахованных – до 94 лет.
В перечне несчастных случаев в закупочной документации фигурируют, в частности, повреждения в результате взрыва, ожог, переохлаждение, удар молнией, солнечный удар, укусы животных и насекомых, отравления, а также травмы и ранения при военных действиях или во время военных маневров, гражданских, военных переворотов, народных волнений.
Максимальная выплата по страховому случаю, если он наступит на территории РФ
, составит чуть более 1,1 миллиона рублей, если за рубежом (уточняется – во время служебной командировки) - 50 тысяч евро.
Контракт пока не заключен.