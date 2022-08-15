https://ria.ru/20220815/snv-1809590263.html

Глава конференции ДНЯО надеется на возобновление переговоров по СНВ

Глава конференции ДНЯО надеется на возобновление переговоров по СНВ - РИА Новости, 15.08.2022

Глава конференции ДНЯО надеется на возобновление переговоров по СНВ

Председатель Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен надеется, что мероприятие будет удобным местом для... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T08:13

2022-08-15T08:13

2022-08-15T09:10

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ООН, 15 авг – РИА Новости, Алан Булкаты. Председатель Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен надеется, что мероприятие будет удобным местом для возобновления взаимодействия РФ и США по теме сокращения стратегических наступательных вооружений.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве не получали от США конкретных предложений по переговорам на тему СНВ, но такой диалог необходим."Я надеюсь, что здесь, на Обзорной конференции, может быть, обеим сторонам было бы удобно возобновить взаимодействие по этому вопросу", - сказал Злаувинен в интервью РИА Новости.Он выразил мнение, что такое решение будет приниматься на уровне столиц - Москвы и Вашингтона. "Но я надеюсь, что Обзорная конференция могла бы предложить такую формулировку, которая бы подтолкнула обе стороны к возобновлению реальных переговоров о сокращении ядерных вооружений. Полагаю, этого хотели бы многие", - добавил он.Председатель конференции подчеркнул, что США и Россия, обладающие самыми крупными ядерными арсеналами в мире, несут особую ответственность. "Все страны, обладающие ядерным оружием, несут ответственность, но они (Россия и США - ред.) - в особенности. Из-за самого числа (ядерных вооружений, которыми обладают Москва и Вашингтон - ред.)", - отметил он."Они должны нести больше ответственности в проведении дискуссий, разговоров, в контроле над вооружениями и сокращении (вооружений - ред.)", - добавил Злаувинен.ДСНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией Байдена на пять лет, он истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине. Как заявляли в госдепартаменте США, Вашингтон готов рассмотреть возможность нового раунда стратегического диалога с РФ, но хочет доказательств ее добросовестного подхода. При этом замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов сообщал журналистам, что Россия не получала от США конкретных предложений по возобновлению переговоров о договоре, который должен будет заменить этот договор в 2026 году.Читайте полный текст интервью Густаво Злаувинена >>

https://ria.ru/20220803/dogovor-1807109083.html

https://ria.ru/20220801/snv-3-1806453932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша