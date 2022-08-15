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Мишустин назвал борьбу с лесными пожарами обязанностью местных властей - РИА Новости, 15.08.2022
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Мишустин назвал борьбу с лесными пожарами обязанностью местных властей
Мишустин назвал борьбу с лесными пожарами обязанностью местных властей - РИА Новости, 15.08.2022
Мишустин назвал борьбу с лесными пожарами обязанностью местных властей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил главам регионов о том, что борьба с лесными пожарами - это прежде всего обязанность местных властей, а не... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T10:57
2022-08-15T11:29
общество
михаил мишустин
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 15 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил главам регионов о том, что борьба с лесными пожарами - это прежде всего обязанность местных властей, а не федерального центра.На совещании по вопросу предотвращения и ликвидации последствий ЧС в Якутске Мишустин напомнил, что президент подписал указ, устанавливающий обязанность должностных лиц регионов обеспечить уменьшение площади лесных пожаров на их территориях.Он также напомнил, что правительство утвердило постановление, которое определяет методику расчета такого регионального показателя, как уменьшение площади лесных пожаров."Главная задача - как минимум вдвое сократить площадь пожаров на землях лесного фонда по сравнению со значениями за предыдущие пять лет. Это должно стать для вас ориентиром",- сказал Мишустин.
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общество, михаил мишустин, республика саха (якутия)
Общество, Михаил Мишустин, Республика Саха (Якутия)
10:57 15.08.2022 (обновлено: 11:29 15.08.2022)
 
Мишустин назвал борьбу с лесными пожарами обязанностью местных властей

Мишустин напомнил, что борьба с лесными пожарами это обязанность местных властей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Штаба цифровой трансформации в IT-парке "Якутск"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Штаба цифровой трансформации в IT-парке Якутск - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Штаба цифровой трансформации в IT-парке "Якутск"
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ЯКУТСК, 15 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил главам регионов о том, что борьба с лесными пожарами - это прежде всего обязанность местных властей, а не федерального центра.
На совещании по вопросу предотвращения и ликвидации последствий ЧС в Якутске Мишустин напомнил, что президент подписал указ, устанавливающий обязанность должностных лиц регионов обеспечить уменьшение площади лесных пожаров на их территориях.
"Борьба с лесными пожарами - это прежде всего обязанность региональных властей... Федеральный центр предоставляет субъектам финансовые ресурсы и необходимую технику. У вас есть все, что требуется для эффективной организации такой работы", - подчеркнул глава правительства.
Он также напомнил, что правительство утвердило постановление, которое определяет методику расчета такого регионального показателя, как уменьшение площади лесных пожаров.
"Главная задача - как минимум вдвое сократить площадь пожаров на землях лесного фонда по сравнению со значениями за предыдущие пять лет. Это должно стать для вас ориентиром",- сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время посещения IT-парка Якутск - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
10:51
Мишустин заявил о снижении количества лесных пожаров на 15 процентов
 
ОбществоМихаил МишустинРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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