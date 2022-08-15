https://ria.ru/20220815/pozhary-1809619629.html

Мишустин назвал борьбу с лесными пожарами обязанностью местных властей

Мишустин назвал борьбу с лесными пожарами обязанностью местных властей - РИА Новости, 15.08.2022

Мишустин назвал борьбу с лесными пожарами обязанностью местных властей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил главам регионов о том, что борьба с лесными пожарами - это прежде всего обязанность местных властей, а не... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T10:57

2022-08-15T10:57

2022-08-15T11:29

общество

михаил мишустин

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 15 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил главам регионов о том, что борьба с лесными пожарами - это прежде всего обязанность местных властей, а не федерального центра.На совещании по вопросу предотвращения и ликвидации последствий ЧС в Якутске Мишустин напомнил, что президент подписал указ, устанавливающий обязанность должностных лиц регионов обеспечить уменьшение площади лесных пожаров на их территориях.Он также напомнил, что правительство утвердило постановление, которое определяет методику расчета такого регионального показателя, как уменьшение площади лесных пожаров."Главная задача - как минимум вдвое сократить площадь пожаров на землях лесного фонда по сравнению со значениями за предыдущие пять лет. Это должно стать для вас ориентиром",- сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220815/pozhary-1809618438.html

республика саха (якутия)

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Ольга Фомченкова

общество, михаил мишустин, республика саха (якутия)