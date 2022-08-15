https://ria.ru/20220815/pozhar-1809778568.html
В Ростовской области пожар от сухой растительности приблизился к АЗС
В Ростовской области пожар от сухой растительности приблизился к АЗС - РИА Новости, 15.08.2022
В Ростовской области пожар от сухой растительности приблизился к АЗС
Сухая растительность загорелась в Константиновском районе Ростовской области на 2 тысячах квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:49
2022-08-15T16:49
2022-08-15T17:01
происшествия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг – РИА Новости. Сухая растительность загорелась в Константиновском районе Ростовской области на 2 тысячах квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Согласно кадрам, публикуемым в соцсетях, пожар подходит к АЗС."В 14.25 в хуторе Ведерников произошло загорание сухой растительности по оперативным данным, на 2000 квадратных метров", - сказал представитель ведомства. В тушении задействованы 4 единицы техники и 16 человек."По свидетельству очевидцев, он (пожар - ред.) начался в районе хутора Черемушки. За короткий промежуток времени ураганный ветер, который дует в сторону города, усилил пламя", - говорится в информации администрации района.Почти два года назад, в сентябре 2020 года, в городе Константиновске произошел крупный пожар. Вначале загорелся жилой дом на улице Баумана, 2. К вечеру того же дня пожар распространился на другие дома (квартал 100 на 40 метров), гаражи и растительность. Тушение пожара осложнял сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что площадь пожара составляла 4 тысячи квадратных метров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
16:49 15.08.2022 (обновлено: 17:01 15.08.2022)
В Ростовской области пожар от сухой растительности приблизился к АЗС
В Ростовской области загорелась сухая растительность на двух тысячах квадратных метров
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг – РИА Новости. Сухая растительность загорелась в Константиновском районе Ростовской области на 2 тысячах квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Согласно кадрам, публикуемым в соцсетях, пожар подходит к АЗС.
"В 14.25 в хуторе Ведерников произошло загорание сухой растительности по оперативным данным, на 2000 квадратных метров", - сказал представитель ведомства. В тушении задействованы 4 единицы техники и 16 человек.
"По свидетельству очевидцев, он (пожар - ред.) начался в районе хутора Черемушки. За короткий промежуток времени ураганный ветер, который дует в сторону города, усилил пламя", - говорится в информации администрации района.
Почти два года назад, в сентябре 2020 года, в городе Константиновске произошел крупный пожар. Вначале загорелся жилой дом на улице Баумана, 2. К вечеру того же дня пожар распространился на другие дома (квартал 100 на 40 метров), гаражи и растительность. Тушение пожара осложнял сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Пресс-служба МЧС РФ
сообщала, что площадь пожара составляла 4 тысячи квадратных метров.