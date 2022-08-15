https://ria.ru/20220815/pozhar-1809778568.html

В Ростовской области пожар от сухой растительности приблизился к АЗС

В Ростовской области пожар от сухой растительности приблизился к АЗС - РИА Новости, 15.08.2022

В Ростовской области пожар от сухой растительности приблизился к АЗС

Сухая растительность загорелась в Константиновском районе Ростовской области на 2 тысячах квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:49

2022-08-15T16:49

2022-08-15T17:01

происшествия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578123738_0:289:3072:2017_1920x0_80_0_0_fdb76c693074f5bd2568689b87bfa5be.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг – РИА Новости. Сухая растительность загорелась в Константиновском районе Ростовской области на 2 тысячах квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Согласно кадрам, публикуемым в соцсетях, пожар подходит к АЗС."В 14.25 в хуторе Ведерников произошло загорание сухой растительности по оперативным данным, на 2000 квадратных метров", - сказал представитель ведомства. В тушении задействованы 4 единицы техники и 16 человек."По свидетельству очевидцев, он (пожар - ред.) начался в районе хутора Черемушки. За короткий промежуток времени ураганный ветер, который дует в сторону города, усилил пламя", - говорится в информации администрации района.Почти два года назад, в сентябре 2020 года, в городе Константиновске произошел крупный пожар. Вначале загорелся жилой дом на улице Баумана, 2. К вечеру того же дня пожар распространился на другие дома (квартал 100 на 40 метров), гаражи и растительность. Тушение пожара осложнял сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что площадь пожара составляла 4 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20220815/pozhar-1809587185.html

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия