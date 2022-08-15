https://ria.ru/20220815/politsiya-1809798050.html

Полиция Бельгии обнаружила кокаин в грузе импортных бананов

Полиция Бельгии обнаружила кокаин в грузе импортных бананов - РИА Новости, 15.08.2022

Полиция Бельгии обнаружила кокаин в грузе импортных бананов

Таможенная служба порта Антверпен в Бельгии обнаружила в контейнерах с импортными бананами 120 килограммов кокаина, сообщает телеканал RTBF. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T17:59

2022-08-15T17:59

2022-08-15T18:01

в мире

бельгия

антверпен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152159/10/1521591014_0:63:2501:1469_1920x0_80_0_0_08d3ca1878c672186c52ed8a67899e2c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Таможенная служба порта Антверпен в Бельгии обнаружила в контейнерах с импортными бананами 120 килограммов кокаина, сообщает телеканал RTBF.Наркотик находился в охлаждаемых контейнерах с фруктами на территории порта. Бананы предназначались одной из бельгийских компаний.Власти не сообщают, откуда прибыл груз бананов. Полиция проводит расследование.

https://ria.ru/20211221/ispaniya-1764776211.html

бельгия

антверпен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, бельгия, антверпен