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Полиция Бельгии обнаружила кокаин в грузе импортных бананов - РИА Новости, 15.08.2022
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Полиция Бельгии обнаружила кокаин в грузе импортных бананов
Полиция Бельгии обнаружила кокаин в грузе импортных бананов - РИА Новости, 15.08.2022
Полиция Бельгии обнаружила кокаин в грузе импортных бананов
Таможенная служба порта Антверпен в Бельгии обнаружила в контейнерах с импортными бананами 120 килограммов кокаина, сообщает телеканал RTBF. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T17:59
2022-08-15T18:01
в мире
бельгия
антверпен
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БРЮССЕЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Таможенная служба порта Антверпен в Бельгии обнаружила в контейнерах с импортными бананами 120 килограммов кокаина, сообщает телеканал RTBF.Наркотик находился в охлаждаемых контейнерах с фруктами на территории порта. Бананы предназначались одной из бельгийских компаний.Власти не сообщают, откуда прибыл груз бананов. Полиция проводит расследование.
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в мире, бельгия, антверпен
В мире, Бельгия, Антверпен
17:59 15.08.2022 (обновлено: 18:01 15.08.2022)
 
Полиция Бельгии обнаружила кокаин в грузе импортных бананов

В Антверпене таможня обнаружила в грузе импортных бананов 120 килограммов кокаина

© AP Photo / Virginia MayoБельгийская полиция
Бельгийская полиция - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Бельгийская полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Таможенная служба порта Антверпен в Бельгии обнаружила в контейнерах с импортными бананами 120 килограммов кокаина, сообщает телеканал RTBF.
Наркотик находился в охлаждаемых контейнерах с фруктами на территории порта. Бананы предназначались одной из бельгийских компаний.
Власти не сообщают, откуда прибыл груз бананов. Полиция проводит расследование.
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