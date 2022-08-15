https://ria.ru/20220815/politsiya-1809798050.html
Полиция Бельгии обнаружила кокаин в грузе импортных бананов
Полиция Бельгии обнаружила кокаин в грузе импортных бананов - РИА Новости, 15.08.2022
Полиция Бельгии обнаружила кокаин в грузе импортных бананов
Таможенная служба порта Антверпен в Бельгии обнаружила в контейнерах с импортными бананами 120 килограммов кокаина, сообщает телеканал RTBF. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T17:59
2022-08-15T17:59
2022-08-15T18:01
в мире
бельгия
антверпен
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БРЮССЕЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Таможенная служба порта Антверпен в Бельгии обнаружила в контейнерах с импортными бананами 120 килограммов кокаина, сообщает телеканал RTBF.Наркотик находился в охлаждаемых контейнерах с фруктами на территории порта. Бананы предназначались одной из бельгийских компаний.Власти не сообщают, откуда прибыл груз бананов. Полиция проводит расследование.
https://ria.ru/20211221/ispaniya-1764776211.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия, антверпен
В мире, Бельгия, Антверпен
17:59 15.08.2022 (обновлено: 18:01 15.08.2022)
Полиция Бельгии обнаружила кокаин в грузе импортных бананов
В Антверпене таможня обнаружила в грузе импортных бананов 120 килограммов кокаина