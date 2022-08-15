https://ria.ru/20220815/podmoskove-1809672767.html

Власти Подмосковья проверят эффективность управления городскими парками

Власти Подмосковья проверят эффективность управления городскими парками - РИА Новости, 15.08.2022

Власти Подмосковья проверят эффективность управления городскими парками

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил председателю правительства региона Ильдару Габдрахманову подготовить доклад об эффективности управления... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T12:55

2022-08-15T12:55

2022-08-15T12:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

парки

андрей воробьев

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КРАСНОГОРСК, 15 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил председателю правительства региона Ильдару Габдрахманову подготовить доклад об эффективности управления городскими парками и общественными территориями.В настоящее время на территории Подмосковья находится 183 парка. По итогам семи месяцев их посетило более 34 миллионов человек."Ильдар Нуруллович, я прошу вас через некоторое также вынести доклад по эффективности управления общественными парками и территориями. Это связано и с вовлечением малого бизнеса, сферы услуг", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.Он добавил, что общественные пространства требуют не только определённых затрат, но и прозрачного подхода с точки привлечения бизнеса."Эта система должна быть стандартизирована для всех парков Подмосковья. Чтобы нагрузка на муниципальный бюджет была минимальна", - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20220815/parki-1809662982.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), парки, андрей воробьев