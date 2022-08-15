https://ria.ru/20220815/podmoskove-1809672767.html
Власти Подмосковья проверят эффективность управления городскими парками
Власти Подмосковья проверят эффективность управления городскими парками - РИА Новости, 15.08.2022
Власти Подмосковья проверят эффективность управления городскими парками
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил председателю правительства региона Ильдару Габдрахманову подготовить доклад об эффективности управления... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:55
2022-08-15T12:55
2022-08-15T12:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
парки
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153080/98/1530809860_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_cb497c5e5d6dada1010d972d6bc63bfe.jpg
КРАСНОГОРСК, 15 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил председателю правительства региона Ильдару Габдрахманову подготовить доклад об эффективности управления городскими парками и общественными территориями.В настоящее время на территории Подмосковья находится 183 парка. По итогам семи месяцев их посетило более 34 миллионов человек."Ильдар Нуруллович, я прошу вас через некоторое также вынести доклад по эффективности управления общественными парками и территориями. Это связано и с вовлечением малого бизнеса, сферы услуг", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.Он добавил, что общественные пространства требуют не только определённых затрат, но и прозрачного подхода с точки привлечения бизнеса."Эта система должна быть стандартизирована для всех парков Подмосковья. Чтобы нагрузка на муниципальный бюджет была минимальна", - добавил Воробьев.
https://ria.ru/20220815/parki-1809662982.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153080/98/1530809860_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_be67a98ea696d87e48610aa473c653cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), парки, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Парки, Андрей Воробьев
КРАСНОГОРСК, 15 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил председателю правительства региона Ильдару Габдрахманову подготовить доклад об эффективности управления городскими парками и общественными территориями.
В настоящее время на территории Подмосковья
находится 183 парка. По итогам семи месяцев их посетило более 34 миллионов человек.
"Ильдар Нуруллович, я прошу вас через некоторое также вынести доклад по эффективности управления общественными парками и территориями. Это связано и с вовлечением малого бизнеса, сферы услуг", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.
Он добавил, что общественные пространства требуют не только определённых затрат, но и прозрачного подхода с точки привлечения бизнеса.
"Эта система должна быть стандартизирована для всех парков Подмосковья. Чтобы нагрузка на муниципальный бюджет была минимальна", - добавил Воробьев.