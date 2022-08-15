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Власти Подмосковья проверят эффективность управления городскими парками - РИА Новости, 15.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220815/podmoskove-1809672767.html
Власти Подмосковья проверят эффективность управления городскими парками
Власти Подмосковья проверят эффективность управления городскими парками - РИА Новости, 15.08.2022
Власти Подмосковья проверят эффективность управления городскими парками
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил председателю правительства региона Ильдару Габдрахманову подготовить доклад об эффективности управления... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:55
2022-08-15T12:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
парки
андрей воробьев
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КРАСНОГОРСК, 15 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил председателю правительства региона Ильдару Габдрахманову подготовить доклад об эффективности управления городскими парками и общественными территориями.В настоящее время на территории Подмосковья находится 183 парка. По итогам семи месяцев их посетило более 34 миллионов человек."Ильдар Нуруллович, я прошу вас через некоторое также вынести доклад по эффективности управления общественными парками и территориями. Это связано и с вовлечением малого бизнеса, сферы услуг", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.Он добавил, что общественные пространства требуют не только определённых затрат, но и прозрачного подхода с точки привлечения бизнеса."Эта система должна быть стандартизирована для всех парков Подмосковья. Чтобы нагрузка на муниципальный бюджет была минимальна", - добавил Воробьев.
https://ria.ru/20220815/parki-1809662982.html
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московская область (подмосковье), парки, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Парки, Андрей Воробьев
12:55 15.08.2022
 

Власти Подмосковья проверят эффективность управления городскими парками

© РИА Новости / Алексей Савостин / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пруду в усадебном парке "Суханово" в Московской области. Архивное фото
Отдыхающие на пруду в усадебном парке Суханово в Московской области. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Алексей Савостин
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Отдыхающие на пруду в усадебном парке "Суханово" в Московской области. Архивное фото
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КРАСНОГОРСК, 15 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил председателю правительства региона Ильдару Габдрахманову подготовить доклад об эффективности управления городскими парками и общественными территориями.
В настоящее время на территории Подмосковья находится 183 парка. По итогам семи месяцев их посетило более 34 миллионов человек.
Отдыхающие в усадебном парке Суханово в Московской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
12:33Новости Подмосковья
Посещаемость парков Московской области в январе-июле выросла на 25%
"Ильдар Нуруллович, я прошу вас через некоторое также вынести доклад по эффективности управления общественными парками и территориями. Это связано и с вовлечением малого бизнеса, сферы услуг", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.
Он добавил, что общественные пространства требуют не только определённых затрат, но и прозрачного подхода с точки привлечения бизнеса.
"Эта система должна быть стандартизирована для всех парков Подмосковья. Чтобы нагрузка на муниципальный бюджет была минимальна", - добавил Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ПаркиАндрей Воробьев
 
 
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