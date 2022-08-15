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Ozon не планирует менять название на русскоязычный вариант - РИА Новости, 15.08.2022
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Ozon не планирует менять название на русскоязычный вариант
Ozon не планирует менять название на русскоязычный вариант - РИА Новости, 15.08.2022
Ozon не планирует менять название на русскоязычный вариант
Маркетплейс Ozon не планирует менять свое название на русскоязычный или любой другой вариант, сообщает компания. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:46
2022-08-15T15:46
экономика
wildberries
ozon
россия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Маркетплейс Ozon не планирует менять свое название на русскоязычный или любой другой вариант, сообщает компания."Честно - не планируем", - говорится в официальном Telegram-канале компании для продавцов в ответ на вопрос о смене названия.Ранее в понедельник стало известно, что маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Теперь на главной странице сайта расположено новое название "Ягодки", однако ссылка, ведущая на нее, осталась с прежним названием.Глава Минпромторга РФ и вице-премьер Денис Мантуров, выступая на форуме "Неделя российского ритейла 2022" в июне, отмечал, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями, причем такие названия выбирают даже те бренды, кто полностью производит продукцию на территории страны, чтобы привлечь больше покупателей. Один из участников дискуссии, обращаясь к гендиректору и основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, тогда отметил, что название ее компании тоже на английском языке, а не "Дикие ягоды". Бакальчук допустила возможность ребрендинга названия компании на русском языке.
https://ria.ru/20220815/wildberries-1809743495.html
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экономика, wildberries, ozon, россия
Экономика, Wildberries, Ozon, Россия
15:46 15.08.2022
 
Ozon не планирует менять название на русскоязычный вариант

Маркетплейс Ozon не планирует менять название на русскоязычный вариант

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛогистический центр Ozon
Логистический центр Ozon - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логистический центр Ozon. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Маркетплейс Ozon не планирует менять свое название на русскоязычный или любой другой вариант, сообщает компания.
"Честно - не планируем", - говорится в официальном Telegram-канале компании для продавцов в ответ на вопрос о смене названия.
Главная страница сайта wildberries.ru Ягодки на экране монитора - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15:28
Wildberries не будет отказываться от своего названия, заявил эксперт
Ранее в понедельник стало известно, что маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Теперь на главной странице сайта расположено новое название "Ягодки", однако ссылка, ведущая на нее, осталась с прежним названием.
Глава Минпромторга РФ и вице-премьер Денис Мантуров, выступая на форуме "Неделя российского ритейла 2022" в июне, отмечал, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями, причем такие названия выбирают даже те бренды, кто полностью производит продукцию на территории страны, чтобы привлечь больше покупателей. Один из участников дискуссии, обращаясь к гендиректору и основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, тогда отметил, что название ее компании тоже на английском языке, а не "Дикие ягоды". Бакальчук допустила возможность ребрендинга названия компании на русском языке.
Ресторан быстрого питания KFC - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 15:35В России
KFC и Pizza Hut ждет ребрендинг
 
ЭкономикаWildberriesOzonРоссия
 
 
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