https://ria.ru/20220815/ozon-1809752232.html

Ozon не планирует менять название на русскоязычный вариант

Ozon не планирует менять название на русскоязычный вариант - РИА Новости, 15.08.2022

Ozon не планирует менять название на русскоязычный вариант

Маркетплейс Ozon не планирует менять свое название на русскоязычный или любой другой вариант, сообщает компания. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:46

2022-08-15T15:46

2022-08-15T15:46

экономика

wildberries

ozon

россия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Маркетплейс Ozon не планирует менять свое название на русскоязычный или любой другой вариант, сообщает компания."Честно - не планируем", - говорится в официальном Telegram-канале компании для продавцов в ответ на вопрос о смене названия.Ранее в понедельник стало известно, что маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Теперь на главной странице сайта расположено новое название "Ягодки", однако ссылка, ведущая на нее, осталась с прежним названием.Глава Минпромторга РФ и вице-премьер Денис Мантуров, выступая на форуме "Неделя российского ритейла 2022" в июне, отмечал, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями, причем такие названия выбирают даже те бренды, кто полностью производит продукцию на территории страны, чтобы привлечь больше покупателей. Один из участников дискуссии, обращаясь к гендиректору и основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, тогда отметил, что название ее компании тоже на английском языке, а не "Дикие ягоды". Бакальчук допустила возможность ребрендинга названия компании на русском языке.

https://ria.ru/20220815/wildberries-1809743495.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220803/rebrending-1806972129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, wildberries, ozon, россия