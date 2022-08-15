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В нижегородском лагере "Восток" не выявили у детей признаков отравления - РИА Новости, 15.08.2022
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В нижегородском лагере "Восток" не выявили у детей признаков отравления
В нижегородском лагере "Восток" не выявили у детей признаков отравления - РИА Новости, 15.08.2022
В нижегородском лагере "Восток" не выявили у детей признаков отравления
Признаков отравления едой в лагере "Восток", где дети массово жалуются на недомогание, нет, сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T19:18
2022-08-15T19:19
происшествия
здоровье - общество
нижегородская область
россия
семеновский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
дети
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Признаков отравления едой в лагере "Восток", где дети массово жалуются на недомогание, нет, сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщило о том, что в детском оздоровительном лагере в Семеновском районе более 20 детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Проводится доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего также выясняет областная прокуратура и региональное управление Роспотребнадзора, организовавшее эпидемиологическое расследование и вынесшее постановление о приостановлении работы лагеря с 16 августа."Направили в частный детский лагерь бригаду медицинских работников, а также специалистов министерства образования Нижегородской области. Всех детей осмотрели. У 7 детей ощущаются боли в горле, но температура тела нормальная. У троих детей тоже боли в горле и температура 38 градусов. Симптомы недомогания похожи на ОРВИ (в легкой форме). Всем детям оказана первичная медицинская помощь. Причины недомогания установит Роспотребнадзор. Но признаков отравления едой в лагере пока не зафиксировано", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegrm-канале.Он также отметил, что "в связи со схожестью симптомов инфекции, передающейся воздушно-капельным путём, медики рекомендуют завершить смену досрочно".
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нижегородская область
россия
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происшествия, здоровье - общество, нижегородская область, россия, семеновский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), дети
Происшествия, Здоровье - Общество, Нижегородская область, Россия, Семеновский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Дети
19:18 15.08.2022 (обновлено: 19:19 15.08.2022)
 
В нижегородском лагере "Восток" не выявили у детей признаков отравления

Нижегородский минздрав не выявил признаков отравления едой у детей из лагеря "Восток"

© Фото : СУСК РФ по Республике ЧувашияСтоловая
Столовая - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Фото : СУСК РФ по Республике Чувашия
Столовая . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Признаков отравления едой в лагере "Восток", где дети массово жалуются на недомогание, нет, сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщило о том, что в детском оздоровительном лагере в Семеновском районе более 20 детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Проводится доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего также выясняет областная прокуратура и региональное управление Роспотребнадзора, организовавшее эпидемиологическое расследование и вынесшее постановление о приостановлении работы лагеря с 16 августа.
"Направили в частный детский лагерь бригаду медицинских работников, а также специалистов министерства образования Нижегородской области. Всех детей осмотрели. У 7 детей ощущаются боли в горле, но температура тела нормальная. У троих детей тоже боли в горле и температура 38 градусов. Симптомы недомогания похожи на ОРВИ (в легкой форме). Всем детям оказана первичная медицинская помощь. Причины недомогания установит Роспотребнадзор. Но признаков отравления едой в лагере пока не зафиксировано", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegrm-канале.
Он также отметил, что "в связи со схожестью симптомов инфекции, передающейся воздушно-капельным путём, медики рекомендуют завершить смену досрочно".
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоНижегородская областьРоссияСеменовский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)Дети
 
 
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