https://ria.ru/20220815/otravlenie-1809792455.html
Власти назвали причину отравления жильцов дома на юго-востоке Москвы
Власти назвали причину отравления жильцов дома на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 15.08.2022
Власти назвали причину отравления жильцов дома на юго-востоке Москвы
Незаконное переустройство системы вентиляции в ванной комнате стало причиной отравления жильцов пятиэтажки в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T17:38
2022-08-15T17:38
2022-08-15T17:44
происшествия
москва
москва сегодня: мегаполис для жизни
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Незаконное переустройство системы вентиляции в ванной комнате стало причиной отравления жильцов пятиэтажки в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По предварительным данным, неправомерное переустройство системы вентиляции в ванной комнате стало причиной инцидента в многоквартирном доме по адресу: проспект 40 лет Октября, 11... В ванной комнате, оборудованной газово-проточным водонагревателем, в вентиляционном канале был установлен электровентилятор. Его использование категорически запрещено в помещениях с газовым оборудованием", - говорится в сообщении.Отмечается, что при включенном электровентиляторе может нарушаться естественная вентиляция многоквартирного дома, что способствует накоплению CO2. Кроме того, в помещении с газовым прибором обязательно должен быть подрез в нижней части двери, который отсутствовал в ванной комнате пострадавших.Эти обстоятельства могли стать причиной образовавшегося накопительного эффекта СО2 во внутренней системе вентиляции и в совокупности с отсутствием возможностей для рассеивания воздуха – окна квартиры были плотно закрыты – привести к инциденту.Накануне вечером из дома №11 на проспекте 40 лет Октября были эвакуированы около 40 человек, двое госпитализированы с признаками отравления, еще одного человека отпустили после осмотра медиками. Все отравившиеся - члены одной семьи.Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, концентрация на месте ЧП превышала норму в 14 раз.
https://ria.ru/20220815/otravlenie-1809671044.html
https://ria.ru/20220815/otravlenie-1809686647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Происшествия, Москва, Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Комплекс городского хозяйства Москвы
17:38 15.08.2022 (обновлено: 17:44 15.08.2022)
Власти назвали причину отравления жильцов дома на юго-востоке Москвы
Жильцы дома в ЮВАО Москвы отравились из-за неправомерного переустройства вентиляции
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости.
Незаконное переустройство системы вентиляции в ванной комнате стало причиной отравления жильцов пятиэтажки в Москве, сообщили в Telegram-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
"По предварительным данным, неправомерное переустройство системы вентиляции в ванной комнате стало причиной инцидента в многоквартирном доме по адресу: проспект 40 лет Октября, 11... В ванной комнате, оборудованной газово-проточным водонагревателем, в вентиляционном канале был установлен электровентилятор. Его использование категорически запрещено в помещениях с газовым оборудованием", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при включенном электровентиляторе может нарушаться естественная вентиляция многоквартирного дома, что способствует накоплению CO2. Кроме того, в помещении с газовым прибором обязательно должен быть подрез в нижней части двери, который отсутствовал в ванной комнате пострадавших.
Эти обстоятельства могли стать причиной образовавшегося накопительного эффекта СО2 во внутренней системе вентиляции и в совокупности с отсутствием возможностей для рассеивания воздуха – окна квартиры были плотно закрыты – привести к инциденту.
Накануне вечером из дома №11 на проспекте 40 лет Октября были эвакуированы около 40 человек, двое госпитализированы с признаками отравления, еще одного человека отпустили после осмотра медиками. Все отравившиеся - члены одной семьи.
"На данный момент обе пострадавшие выписаны из медицинских учреждений, их состояние удовлетворительное", - говорится в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, концентрация на месте ЧП превышала норму в 14 раз.