https://ria.ru/20220815/otravlenie-1809792455.html

Власти назвали причину отравления жильцов дома на юго-востоке Москвы

Власти назвали причину отравления жильцов дома на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 15.08.2022

Власти назвали причину отравления жильцов дома на юго-востоке Москвы

Незаконное переустройство системы вентиляции в ванной комнате стало причиной отравления жильцов пятиэтажки в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T17:38

2022-08-15T17:38

2022-08-15T17:44

происшествия

москва

москва сегодня: мегаполис для жизни

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Незаконное переустройство системы вентиляции в ванной комнате стало причиной отравления жильцов пятиэтажки в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По предварительным данным, неправомерное переустройство системы вентиляции в ванной комнате стало причиной инцидента в многоквартирном доме по адресу: проспект 40 лет Октября, 11... В ванной комнате, оборудованной газово-проточным водонагревателем, в вентиляционном канале был установлен электровентилятор. Его использование категорически запрещено в помещениях с газовым оборудованием", - говорится в сообщении.Отмечается, что при включенном электровентиляторе может нарушаться естественная вентиляция многоквартирного дома, что способствует накоплению CO2. Кроме того, в помещении с газовым прибором обязательно должен быть подрез в нижней части двери, который отсутствовал в ванной комнате пострадавших.Эти обстоятельства могли стать причиной образовавшегося накопительного эффекта СО2 во внутренней системе вентиляции и в совокупности с отсутствием возможностей для рассеивания воздуха – окна квартиры были плотно закрыты – привести к инциденту.Накануне вечером из дома №11 на проспекте 40 лет Октября были эвакуированы около 40 человек, двое госпитализированы с признаками отравления, еще одного человека отпустили после осмотра медиками. Все отравившиеся - члены одной семьи.Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, концентрация на месте ЧП превышала норму в 14 раз.

https://ria.ru/20220815/otravlenie-1809671044.html

https://ria.ru/20220815/otravlenie-1809686647.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, комплекс городского хозяйства москвы