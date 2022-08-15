https://ria.ru/20220815/otravlenie-1809686647.html

В пробах воздуха в доме в Москве, где отравились люди, не нашли отклонений

В пробах воздуха в доме в Москве, где отравились люди, не нашли отклонений - РИА Новости, 15.08.2022

В пробах воздуха в доме в Москве, где отравились люди, не нашли отклонений

Специалисты провели дополнительные анализы воздуха во всех подъездах дома на юго-востоке Москвы, где отравились люди, отклонений не зафиксировано, сообщается в... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T13:25

2022-08-15T13:25

2022-08-15T13:25

происшествия

москва

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Специалисты провели дополнительные анализы воздуха во всех подъездах дома на юго-востоке Москвы, где отравились люди, отклонений не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Проведены дополнительные анализы качества воздуха во всех подъездах – в настоящий момент отклонений от нормативных значений не зафиксировано", - говорится в сообщении.Отмечается, что причины инцидента устанавливаются.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы в воскресенье вечером. Столичный депздрав сообщил, что две женщины госпитализированы с признаками отравления, их жизни ничего не угрожает. Все отравившиеся - члены одной семьи. Одна из пострадавших находилась в отделении токсико-реанимации, диагноз - отравление угарным газом.В комплексе городского хозяйства столицы журналистам сообщили, что утечек газа в многоквартирном доме на юго-востоке Москвы не обнаружено.

https://ria.ru/20220815/otravlenie-1809671044.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, комплекс городского хозяйства москвы