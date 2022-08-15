В пробах воздуха в доме в Москве, где отравились люди, не нашли отклонений
Власти не нашли отклонений в пробах воздуха в доме в Москве, где отравились жильцы
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудник за работой в лаборатории по проверке проб воздуха в Москве
Сотрудник за работой в лаборатории по проверке проб воздуха в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Специалисты провели дополнительные анализы воздуха во всех подъездах дома на юго-востоке Москвы, где отравились люди, отклонений не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Проведены дополнительные анализы качества воздуха во всех подъездах – в настоящий момент отклонений от нормативных значений не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причины инцидента устанавливаются.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы в воскресенье вечером. Столичный депздрав сообщил, что две женщины госпитализированы с признаками отравления, их жизни ничего не угрожает. Все отравившиеся - члены одной семьи. Одна из пострадавших находилась в отделении токсико-реанимации, диагноз - отравление угарным газом.
В комплексе городского хозяйства столицы журналистам сообщили, что утечек газа в многоквартирном доме на юго-востоке Москвы не обнаружено.