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В пробах воздуха в доме в Москве, где отравились люди, не нашли отклонений - РИА Новости, 15.08.2022
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В пробах воздуха в доме в Москве, где отравились люди, не нашли отклонений
В пробах воздуха в доме в Москве, где отравились люди, не нашли отклонений - РИА Новости, 15.08.2022
В пробах воздуха в доме в Москве, где отравились люди, не нашли отклонений
Специалисты провели дополнительные анализы воздуха во всех подъездах дома на юго-востоке Москвы, где отравились люди, отклонений не зафиксировано, сообщается в... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T13:25
2022-08-15T13:25
происшествия
москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Специалисты провели дополнительные анализы воздуха во всех подъездах дома на юго-востоке Москвы, где отравились люди, отклонений не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Проведены дополнительные анализы качества воздуха во всех подъездах – в настоящий момент отклонений от нормативных значений не зафиксировано", - говорится в сообщении.Отмечается, что причины инцидента устанавливаются.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы в воскресенье вечером. Столичный депздрав сообщил, что две женщины госпитализированы с признаками отравления, их жизни ничего не угрожает. Все отравившиеся - члены одной семьи. Одна из пострадавших находилась в отделении токсико-реанимации, диагноз - отравление угарным газом.В комплексе городского хозяйства столицы журналистам сообщили, что утечек газа в многоквартирном доме на юго-востоке Москвы не обнаружено.
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происшествия, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Происшествия, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы
13:25 15.08.2022
 
В пробах воздуха в доме в Москве, где отравились люди, не нашли отклонений

Власти не нашли отклонений в пробах воздуха в доме в Москве, где отравились жильцы

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудник за работой в лаборатории по проверке проб воздуха в Москве
Сотрудник за работой в лаборатории по проверке проб воздуха в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сотрудник за работой в лаборатории по проверке проб воздуха в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Специалисты провели дополнительные анализы воздуха во всех подъездах дома на юго-востоке Москвы, где отравились люди, отклонений не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Проведены дополнительные анализы качества воздуха во всех подъездах – в настоящий момент отклонений от нормативных значений не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причины инцидента устанавливаются.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы в воскресенье вечером. Столичный депздрав сообщил, что две женщины госпитализированы с признаками отравления, их жизни ничего не угрожает. Все отравившиеся - члены одной семьи. Одна из пострадавших находилась в отделении токсико-реанимации, диагноз - отравление угарным газом.
В комплексе городского хозяйства столицы журналистам сообщили, что утечек газа в многоквартирном доме на юго-востоке Москвы не обнаружено.
Оперативные службы у жилого на проспекте 40 лет Октября, где жителей эвакуировали из-за утечки неизвестного вещества - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
12:52
Уголовное дело завели после отравления жильцов дома на юго-востоке Москвы
 
ПроисшествияМоскваКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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