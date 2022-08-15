https://ria.ru/20220815/otravlenie-1809671044.html
Уголовное дело завели после отравления жильцов дома на юго-востоке Москвы
Уголовное дело завели после отравления жильцов дома на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 15.08.2022
Уголовное дело завели после отравления жильцов дома на юго-востоке Москвы
Московские следователи возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после отравления... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:52
2022-08-15T12:52
2022-08-15T13:16
происшествия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после отравления нескольких жильцов дома на юго-востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ."Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказали в ведомстве.Уголовное дело было возбуждено по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадали две женщины - 1974 года рождения и 1995 года рождения. "Предварительно, женщину уже выписали из больницы, ее дочь, скорее всего, выпишут уже сегодня", - добавил собеседник.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы в воскресенье вечером. Столичный депздрав сообщил, что две женщины госпитализированы с признаками отравления, их жизни ничего не угрожает. Все отравившиеся - члены одной семьи. Одна из пострадавших находилась в отделении токсико-реанимации, диагноз - отравление угарным газом.В комплексе городского хозяйства столицы журналистам сообщили, что утечек газа в многоквартирном доме на юго-востоке Москвы не обнаружено.
https://ria.ru/20220815/gaz-1809619055.html
https://ria.ru/20220815/otravlenie-1809599808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
12:52 15.08.2022 (обновлено: 13:16 15.08.2022)
Уголовное дело завели после отравления жильцов дома на юго-востоке Москвы
СК завел уголовное дело после отравления нескольких жильцов дома на юго-востоке Москвы
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после отравления нескольких жильцов дома на юго-востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказали в ведомстве.
Уголовное дело было возбуждено по поручению
председателя СК РФ Александра Бастрыкина
.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадали две женщины - 1974 года рождения и 1995 года рождения. "Предварительно, женщину уже выписали из больницы, ее дочь, скорее всего, выпишут уже сегодня", - добавил собеседник.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы
в воскресенье вечером. Столичный депздрав сообщил, что две женщины госпитализированы с признаками отравления, их жизни ничего не угрожает. Все отравившиеся - члены одной семьи. Одна из пострадавших находилась в отделении токсико-реанимации, диагноз - отравление угарным газом.
В комплексе городского хозяйства столицы журналистам сообщили, что утечек газа в многоквартирном доме на юго-востоке Москвы не обнаружено.