19:23 15.08.2022 (обновлено: 21:57 15.08.2022)
В ДНР огласили обвинение иностранным наемникам, воевавшим на стороне ВСУ
В ДНР огласили обвинение пятерым иностранным наемникам, воевавшим на стороне ВСУ
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл в зале суда в Донецке
Гражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл в зале суда в Донецке
ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Пятерым иностранным наемникам, воевавшим на территории Донбасса на стороне украинских боевиков, огласили обвинение в суде Донецкой Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости.
Им вменяется совершение следующих преступлений:
- —Матиасу Густавссону (Швеция) — участие в военных действиях в качестве наемника и обучение для насильственного захвата власти;
- —Векославу Пребегу (Хорватия) — участие в военных действиях в качестве наемника и обучение для насильственного захвата власти;
- —Джону Хардингу (Британия) — участие в военных действиях в качестве наемника и обучение для насильственного захвата власти;
- —Эндрю Хиллу (Британия) — участие в военных действиях в качестве наемника;
- —Дилану Хили (Британия) — вербовка наемников.
Первым трем при этом грозит смертная казнь.
На вопрос судьи, все ли понятно в части обвинения, все пятеро иностранных граждан ответили утвердительно. При это никто из них не согласился с выдвинутыми обвинениями.