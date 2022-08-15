https://ria.ru/20220815/obvinenie-1809832204.html

В ДНР огласили обвинение иностранным наемникам, воевавшим на стороне ВСУ

В ДНР огласили обвинение иностранным наемникам, воевавшим на стороне ВСУ - РИА Новости, 15.08.2022

В ДНР огласили обвинение иностранным наемникам, воевавшим на стороне ВСУ

Пятерым иностранным наемникам, воевавшим на территории Донбасса на стороне украинских боевиков, огласили обвинение в суде Донецкой Народной Республики, передает РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T19:23

2022-08-15T19:23

2022-08-15T21:57

в мире

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Пятерым иностранным наемникам, воевавшим на территории Донбасса на стороне украинских боевиков, огласили обвинение в суде Донецкой Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости.Им вменяется совершение следующих преступлений:Первым трем при этом грозит смертная казнь.На вопрос судьи, все ли понятно в части обвинения, все пятеро иностранных граждан ответили утвердительно. При это никто из них не согласился с выдвинутыми обвинениями.В Донецке ранее приговорили к расстрелу троих плененных в Мариуполе иностранцев: подданных Великобритании — Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Все трое признали себя виновными в участии в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.

https://ria.ru/20220709/naemniki-1801348277.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире