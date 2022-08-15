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В ДНР огласили обвинение иностранным наемникам, воевавшим на стороне ВСУ - РИА Новости, 15.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/obvinenie-1809832204.html
В ДНР огласили обвинение иностранным наемникам, воевавшим на стороне ВСУ
В ДНР огласили обвинение иностранным наемникам, воевавшим на стороне ВСУ - РИА Новости, 15.08.2022
В ДНР огласили обвинение иностранным наемникам, воевавшим на стороне ВСУ
Пятерым иностранным наемникам, воевавшим на территории Донбасса на стороне украинских боевиков, огласили обвинение в суде Донецкой Народной Республики, передает РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T19:23
2022-08-15T21:57
в мире
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Пятерым иностранным наемникам, воевавшим на территории Донбасса на стороне украинских боевиков, огласили обвинение в суде Донецкой Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости.Им вменяется совершение следующих преступлений:Первым трем при этом грозит смертная казнь.На вопрос судьи, все ли понятно в части обвинения, все пятеро иностранных граждан ответили утвердительно. При это никто из них не согласился с выдвинутыми обвинениями.В Донецке ранее приговорили к расстрелу троих плененных в Мариуполе иностранцев: подданных Великобритании — Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Все трое признали себя виновными в участии в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
https://ria.ru/20220709/naemniki-1801348277.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире
В мире, Специальная военная операция на Украине
19:23 15.08.2022 (обновлено: 21:57 15.08.2022)
 
В ДНР огласили обвинение иностранным наемникам, воевавшим на стороне ВСУ

В ДНР огласили обвинение пятерым иностранным наемникам, воевавшим на стороне ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл в зале суда в Донецке
Гражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл в зале суда в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Пятерым иностранным наемникам, воевавшим на территории Донбасса на стороне украинских боевиков, огласили обвинение в суде Донецкой Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости.
Им вменяется совершение следующих преступлений:
  • Матиасу Густавссону (Швеция) — участие в военных действиях в качестве наемника и обучение для насильственного захвата власти;
  • Векославу Пребегу (Хорватия) — участие в военных действиях в качестве наемника и обучение для насильственного захвата власти;
  • Джону Хардингу (Британия) — участие в военных действиях в качестве наемника и обучение для насильственного захвата власти;
  • Эндрю Хиллу (Британия) — участие в военных действиях в качестве наемника;
  • Дилану Хили (Британия) — вербовка наемников.
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9 июля, 08:00Специальная военная операция на Украине
Бесславные ублюдки: о своих наемниках Европа предпочитает сегодня забыть
Первым трем при этом грозит смертная казнь.
На вопрос судьи, все ли понятно в части обвинения, все пятеро иностранных граждан ответили утвердительно. При это никто из них не согласился с выдвинутыми обвинениями.
В Донецке ранее приговорили к расстрелу троих плененных в Мариуполе иностранцев: подданных Великобритании — Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Все трое признали себя виновными в участии в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
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