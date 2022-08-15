https://ria.ru/20220815/obstrel-1809705162.html

Украинские военные обстреляли село рядом с Энергодаром

Украинские военные обстреляли село рядом с Энергодаром - РИА Новости, 15.08.2022

Украинские военные обстреляли село рядом с Энергодаром

Украинские силовики ночью обстреляли село Ивановка, примыкающее к городу Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, написал в... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T14:06

2022-08-15T14:06

2022-08-15T14:06

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Украинские силовики ночью обстреляли село Ивановка, примыкающее к городу Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, написал в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Сегодня около 05:00 боевики ВСУ обстреляли посёлок Ивановка в Васильевском районе Запорожской области. Всего по территории поселка было выпущено порядка 15 артиллерийских снарядов, осколками повреждены 5 жилых домов и здание церкви", - говорится в сообщении.Отмечается, что село Ивановка примыкает к восточной границе города Энергодара, в котором расположена Запорожская атомная электростанция.Украинские войска в субботу опять обстреляли город Энергодар и Запорожскую АЭС. Под удар попала также Запорожская ТЭС. По прилегающей к ней территории было выпущено девять артиллерийских снарядов. Характер полученных повреждений уточняется. АЭС после очередного обстрела со стороны украинских войск работает штатно, сообщал Рогов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины