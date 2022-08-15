Украинские военные обстреляли село рядом с Энергодаром
Член ВГА Рогов: ВСУ обстреляли село Ивановка рядом с Энергодаром, где расположена ЗАЭС
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Украинские силовики ночью обстреляли село Ивановка, примыкающее к городу Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, написал в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Сегодня около 05:00 боевики ВСУ обстреляли посёлок Ивановка в Васильевском районе Запорожской области. Всего по территории поселка было выпущено порядка 15 артиллерийских снарядов, осколками повреждены 5 жилых домов и здание церкви", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что село Ивановка примыкает к восточной границе города Энергодара, в котором расположена Запорожская атомная электростанция.
Украинские войска в субботу опять обстреляли город Энергодар и Запорожскую АЭС. Под удар попала также Запорожская ТЭС. По прилегающей к ней территории было выпущено девять артиллерийских снарядов. Характер полученных повреждений уточняется. АЭС после очередного обстрела со стороны украинских войск работает штатно, сообщал Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.