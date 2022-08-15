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Украинские военные обстреляли село рядом с Энергодаром - РИА Новости, 15.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/obstrel-1809705162.html
Украинские военные обстреляли село рядом с Энергодаром
Украинские военные обстреляли село рядом с Энергодаром - РИА Новости, 15.08.2022
Украинские военные обстреляли село рядом с Энергодаром
Украинские силовики ночью обстреляли село Ивановка, примыкающее к городу Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, написал в... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T14:06
2022-08-15T14:06
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Украинские силовики ночью обстреляли село Ивановка, примыкающее к городу Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, написал в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Сегодня около 05:00 боевики ВСУ обстреляли посёлок Ивановка в Васильевском районе Запорожской области. Всего по территории поселка было выпущено порядка 15 артиллерийских снарядов, осколками повреждены 5 жилых домов и здание церкви", - говорится в сообщении.Отмечается, что село Ивановка примыкает к восточной границе города Энергодара, в котором расположена Запорожская атомная электростанция.Украинские войска в субботу опять обстреляли город Энергодар и Запорожскую АЭС. Под удар попала также Запорожская ТЭС. По прилегающей к ней территории было выпущено девять артиллерийских снарядов. Характер полученных повреждений уточняется. АЭС после очередного обстрела со стороны украинских войск работает штатно, сообщал Рогов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
14:06 15.08.2022
 
Украинские военные обстреляли село рядом с Энергодаром

Член ВГА Рогов: ВСУ обстреляли село Ивановка рядом с Энергодаром, где расположена ЗАЭС

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Украинские силовики ночью обстреляли село Ивановка, примыкающее к городу Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, написал в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Сегодня около 05:00 боевики ВСУ обстреляли посёлок Ивановка в Васильевском районе Запорожской области. Всего по территории поселка было выпущено порядка 15 артиллерийских снарядов, осколками повреждены 5 жилых домов и здание церкви", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что село Ивановка примыкает к восточной границе города Энергодара, в котором расположена Запорожская атомная электростанция.
Украинские войска в субботу опять обстреляли город Энергодар и Запорожскую АЭС. Под удар попала также Запорожская ТЭС. По прилегающей к ней территории было выпущено девять артиллерийских снарядов. Характер полученных повреждений уточняется. АЭС после очередного обстрела со стороны украинских войск работает штатно, сообщал Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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