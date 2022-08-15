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На освобожденных землях Украины обезвредили более 526 тысяч предметов - РИА Новости, 15.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/obezvrezhivanie-1809861309.html
На освобожденных землях Украины обезвредили более 526 тысяч предметов
На освобожденных землях Украины обезвредили более 526 тысяч предметов - РИА Новости, 15.08.2022
На освобожденных землях Украины обезвредили более 526 тысяч предметов
Российские саперы и их коллеги из республик Донбасса к настоящему времени обнаружили и обезвредили более 526 тысяч взрывоопасных объектов на территориях... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T21:53
2022-08-15T21:53
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
россия
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские саперы и их коллеги из республик Донбасса к настоящему времени обнаружили и обезвредили более 526 тысяч взрывоопасных объектов на территориях Донбасса и освобожденных районов Украины, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации, МЧС России, МЧС Донецкой и МЧС Луганской народных республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов Украины от взрывоопасных предметов", - сказал Мизинцев."Всего проверено 17 тысяч 733,66 гектара территории, 863 здания (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 148,41 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 526 838 взрывоопасных предметов", - отметил генерал.
https://ria.ru/20220814/polsha-1809565277.html
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в мире, донбасс, россия, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Россия, Украина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:53 15.08.2022
 
На освобожденных землях Украины обезвредили более 526 тысяч предметов

В ДНР, ЛНР и на освобожденных землях Украины обезвредили более 526 тысяч опасных предметов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России
Сапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости
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Сапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские саперы и их коллеги из республик Донбасса к настоящему времени обнаружили и обезвредили более 526 тысяч взрывоопасных объектов на территориях Донбасса и освобожденных районов Украины, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации, МЧС России, МЧС Донецкой и МЧС Луганской народных республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов Украины от взрывоопасных предметов", - сказал Мизинцев.
"Всего проверено 17 тысяч 733,66 гектара территории, 863 здания (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 148,41 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 526 838 взрывоопасных предметов", - отметил генерал.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассРоссияУкраинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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