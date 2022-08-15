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На освобожденных землях Украины обезвредили более 526 тысяч предметов

На освобожденных землях Украины обезвредили более 526 тысяч предметов - РИА Новости, 15.08.2022

На освобожденных землях Украины обезвредили более 526 тысяч предметов

Российские саперы и их коллеги из республик Донбасса к настоящему времени обнаружили и обезвредили более 526 тысяч взрывоопасных объектов на территориях... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T21:53

2022-08-15T21:53

2022-08-15T21:53

специальная военная операция на украине

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донбасс

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украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские саперы и их коллеги из республик Донбасса к настоящему времени обнаружили и обезвредили более 526 тысяч взрывоопасных объектов на территориях Донбасса и освобожденных районов Украины, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации, МЧС России, МЧС Донецкой и МЧС Луганской народных республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов Украины от взрывоопасных предметов", - сказал Мизинцев."Всего проверено 17 тысяч 733,66 гектара территории, 863 здания (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 148,41 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 526 838 взрывоопасных предметов", - отметил генерал.

https://ria.ru/20220814/polsha-1809565277.html

донбасс

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в мире, донбасс, россия, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)