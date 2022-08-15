Член отряда "Медведи СС" узнал в шведском наемнике боевика с "Азовстали"
Член украинского отряда "Медведи СС" узнал в наемнике Густавсоне боевика с "Азовстали"
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТанк ВСУ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Танк ВСУ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Член украинской неонацистской группировки "Медведи СС", привлеченный в качестве свидетеля в процесс по делу об иностранных наемниках, опознал в гражданине Швеции Матиасе Густавсоне боевика с "Азовстали" с позывным Мыкола, сообщает корреспондент РИА Новости.
По словам члена движения "Медведи СС", он видел шведского наемника в специальном помещении завода "Азовсталь" под названием "Бастион". Там имелся интернет и иностранцы получали возможность связываться с родными за границей.
В понедельник в Донецке огласили обвинение пятерым иностранным наемникам - гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцам Джону Хардингу, Эндрю Хиллу и Дилану Хили. Были заслушаны показания свидетелей и материалы дела, судебное заседание продлилось более шести часов. Подсудимые не признали свою вину и выразили несогласие с обвинением, следующее заседание пройдет в октябре.
Согласно опубликованным в середине июля данным Минобороны РФ, на Украину с 24 февраля прибыли свыше 7 тысяч наемников более чем из 60 стран - от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".