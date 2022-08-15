https://ria.ru/20220815/naemnik-1809864309.html

Член отряда "Медведи СС" узнал в шведском наемнике боевика с "Азовстали"

Член отряда "Медведи СС" узнал в шведском наемнике боевика с "Азовстали" - РИА Новости, 15.08.2022

Член отряда "Медведи СС" узнал в шведском наемнике боевика с "Азовстали"

Член украинской неонацистской группировки "Медведи СС", привлеченный в качестве свидетеля в процесс по делу об иностранных наемниках, опознал в гражданине... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T22:15

2022-08-15T22:15

2022-08-15T22:15

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Член украинской неонацистской группировки "Медведи СС", привлеченный в качестве свидетеля в процесс по делу об иностранных наемниках, опознал в гражданине Швеции Матиасе Густавсоне боевика с "Азовстали" с позывным Мыкола, сообщает корреспондент РИА Новости.По словам члена движения "Медведи СС", он видел шведского наемника в специальном помещении завода "Азовсталь" под названием "Бастион". Там имелся интернет и иностранцы получали возможность связываться с родными за границей.В понедельник в Донецке огласили обвинение пятерым иностранным наемникам - гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцам Джону Хардингу, Эндрю Хиллу и Дилану Хили. Были заслушаны показания свидетелей и материалы дела, судебное заседание продлилось более шести часов. Подсудимые не признали свою вину и выразили несогласие с обвинением, следующее заседание пройдет в октябре.Согласно опубликованным в середине июля данным Минобороны РФ, на Украину с 24 февраля прибыли свыше 7 тысяч наемников более чем из 60 стран - от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

в мире, игорь конашенков, россия, украина, донецк (днр)