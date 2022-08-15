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Акция "Зеленая суббота" пройдет в Москве 20 августа - РИА Новости, 22.08.2022
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Акция "Зеленая суббота" пройдет в Москве 20 августа
Акция "Зеленая суббота" пройдет в Москве 20 августа - РИА Новости, 22.08.2022
Акция "Зеленая суббота" пройдет в Москве 20 августа
Акция по обмену школьными принадлежностями "Зеленая суббота" пройдет в Москве 20 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-15T18:55
2022-08-22T18:26
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москва
антон кульбачевский
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Акция по обмену школьными принадлежностями "Зеленая суббота" пройдет в Москве 20 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Двадцатого августа на "Зеленой субботе" ждут всех родителей и школьников: в этот раз москвичи будут обмениваться школьными принадлежностями, школьной и спортивной формой, учебниками. "Школьный" своп пройдет в Ломоносовском районе столицы, в сквере на улице Марии Ульяновой. На "Зеленой субботе" можно приносить всё, что может пригодиться школьникам: школьные рюкзаки, пеналы, канцелярию, школьную и спортивную форму, мешки для сменки, обувь, учебники, методички, тетради, даже ланчбоксы и многоразовые бутылки для воды. Главное условие – вещи должны быть чистыми, рабочими, без сильных повреждений. Кроме того, на акцию также можно приносить любую ненужную одежду, обувь и аксессуары – этими вещами, по просьбам жителей, в Москве можно обмениваться ежемесячно", - рассказали в пресс-службе.В департаменте добавили, что перед акцией организаторы рекомендуют провести тщательный разбор имеющихся вещей. Это позволит составить список нужных товаров, найти те вещи, которые по каким-то причинам не подошли ребенку."Сейчас все родители школьников заняты одним общим делом – сборами. Часто в спешке что-то забывается или, наоборот, покупается много лишнего. "Зеленая суббота" позволит подойти к вопросу экологично и рационально: отдать в хорошие руки то, что не подошло вашему ребенку, и приобрести то, что ему понравится", – заявил руководитель департамента Антон Кульбачевский, чьи слова приводят в пресс-службе.Сообщается, что "Зеленая суббота" пройдет 20 августа в сквере на улице Марии Ульяновой со стороны проспекта Вернадского. Время проведения: с 12.00 до 15.00.
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москва, антон кульбачевский, ломоносовский район, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Антон Кульбачевский, Ломоносовский район, Общество
18:55 15.08.2022 (обновлено: 18:26 22.08.2022)
 

Акция "Зеленая суббота" пройдет в Москве 20 августа

© Fotolia / Tyler OlsonШкольники читают книги в библиотеке
Школьники читают книги в библиотеке - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Fotolia / Tyler Olson
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Акция по обмену школьными принадлежностями "Зеленая суббота" пройдет в Москве 20 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Двадцатого августа на "Зеленой субботе" ждут всех родителей и школьников: в этот раз москвичи будут обмениваться школьными принадлежностями, школьной и спортивной формой, учебниками. "Школьный" своп пройдет в Ломоносовском районе столицы, в сквере на улице Марии Ульяновой. На "Зеленой субботе" можно приносить всё, что может пригодиться школьникам: школьные рюкзаки, пеналы, канцелярию, школьную и спортивную форму, мешки для сменки, обувь, учебники, методички, тетради, даже ланчбоксы и многоразовые бутылки для воды. Главное условие – вещи должны быть чистыми, рабочими, без сильных повреждений. Кроме того, на акцию также можно приносить любую ненужную одежду, обувь и аксессуары – этими вещами, по просьбам жителей, в Москве можно обмениваться ежемесячно", - рассказали в пресс-службе.
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В департаменте добавили, что перед акцией организаторы рекомендуют провести тщательный разбор имеющихся вещей. Это позволит составить список нужных товаров, найти те вещи, которые по каким-то причинам не подошли ребенку.
"Сейчас все родители школьников заняты одним общим делом – сборами. Часто в спешке что-то забывается или, наоборот, покупается много лишнего. "Зеленая суббота" позволит подойти к вопросу экологично и рационально: отдать в хорошие руки то, что не подошло вашему ребенку, и приобрести то, что ему понравится", – заявил руководитель департамента Антон Кульбачевский, чьи слова приводят в пресс-службе.
Сообщается, что "Зеленая суббота" пройдет 20 августа в сквере на улице Марии Ульяновой со стороны проспекта Вернадского. Время проведения: с 12.00 до 15.00.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваАнтон КульбачевскийЛомоносовский районОбщество
 
 
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