https://ria.ru/20220815/mishustin-1809606314.html

Мишустин проведет в Якутске совещание по ликвидации последствий ЧС

Мишустин проведет в Якутске совещание по ликвидации последствий ЧС - РИА Новости, 15.08.2022

Мишустин проведет в Якутске совещание по ликвидации последствий ЧС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник прилетел в столицу Якутии, где проведет совещание по вопросам предотвращения и ликвидации последствий... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T10:03

2022-08-15T10:03

2022-08-15T10:03

экономика

якутск

михаил мишустин

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ЯКУТСК, 15 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник прилетел в столицу Якутии, где проведет совещание по вопросам предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций - лесных пожаров и паводков.В ходе поездки Мишустин также посетит IT-парк "Якутск". Там главе кабмина презентуют направления деятельности штаба цифровой трансформации и продемонстрируют проекты резидентов IT-парка. Кроме того, Мишустин ознакомится с проектом круглогодичной теплицы для выращивания овощей и зелени ООО "Саюри".Ранее глава правительства побывал в Горно-Алтайске, где провел совещание по вопросам развития индустрии туризма и гостеприимства в РФ. В ходе визита 12-16 августа в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа Мишустин также совершит поездку в Читу, где запланировано посещение ряда объектов социальной и промышленной сфер.В мероприятиях рабочих поездок примут участие вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минприроды Александр Козлов, глава МЧС РФ Александр Куренков, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минстроя Ирек Файзуллин, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

https://ria.ru/20220815/yakutiya-1809593139.html

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, якутск, михаил мишустин