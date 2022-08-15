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Мишустин проведет в Якутске совещание по ликвидации последствий ЧС - РИА Новости, 15.08.2022
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Мишустин проведет в Якутске совещание по ликвидации последствий ЧС
Мишустин проведет в Якутске совещание по ликвидации последствий ЧС - РИА Новости, 15.08.2022
Мишустин проведет в Якутске совещание по ликвидации последствий ЧС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник прилетел в столицу Якутии, где проведет совещание по вопросам предотвращения и ликвидации последствий... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T10:03
2022-08-15T10:03
экономика
якутск
михаил мишустин
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ЯКУТСК, 15 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник прилетел в столицу Якутии, где проведет совещание по вопросам предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций - лесных пожаров и паводков.В ходе поездки Мишустин также посетит IT-парк "Якутск". Там главе кабмина презентуют направления деятельности штаба цифровой трансформации и продемонстрируют проекты резидентов IT-парка. Кроме того, Мишустин ознакомится с проектом круглогодичной теплицы для выращивания овощей и зелени ООО "Саюри".Ранее глава правительства побывал в Горно-Алтайске, где провел совещание по вопросам развития индустрии туризма и гостеприимства в РФ. В ходе визита 12-16 августа в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа Мишустин также совершит поездку в Читу, где запланировано посещение ряда объектов социальной и промышленной сфер.В мероприятиях рабочих поездок примут участие вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минприроды Александр Козлов, глава МЧС РФ Александр Куренков, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минстроя Ирек Файзуллин, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
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экономика, якутск, михаил мишустин
Экономика, Якутск, Михаил Мишустин
10:03 15.08.2022
 
Мишустин проведет в Якутске совещание по ликвидации последствий ЧС

Премьер Мишустин прилетел в Якутск, где проведет совещание по ликвидации последствий ЧС

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 15 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник прилетел в столицу Якутии, где проведет совещание по вопросам предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций - лесных пожаров и паводков.
В ходе поездки Мишустин также посетит IT-парк "Якутск". Там главе кабмина презентуют направления деятельности штаба цифровой трансформации и продемонстрируют проекты резидентов IT-парка. Кроме того, Мишустин ознакомится с проектом круглогодичной теплицы для выращивания овощей и зелени ООО "Саюри".
Ранее глава правительства побывал в Горно-Алтайске, где провел совещание по вопросам развития индустрии туризма и гостеприимства в РФ. В ходе визита 12-16 августа в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа Мишустин также совершит поездку в Читу, где запланировано посещение ряда объектов социальной и промышленной сфер.
В мероприятиях рабочих поездок примут участие вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минприроды Александр Козлов, глава МЧС РФ Александр Куренков, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минстроя Ирек Файзуллин, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Сотрудники МЧС РФ эвакуируют людей из подтопленной в результате паводка территории села Томтор в Якутии - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
08:47
В Якутии оценили предварительный ущерб от паводка в двух районах
 
ЭкономикаЯкутскМихаил Мишустин
 
 
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