Мишустин проведет в Якутске совещание по ликвидации последствий ЧС
Премьер Мишустин прилетел в Якутск, где проведет совещание по ликвидации последствий ЧС
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
ЯКУТСК, 15 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник прилетел в столицу Якутии, где проведет совещание по вопросам предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций - лесных пожаров и паводков.
В ходе поездки Мишустин также посетит IT-парк "Якутск". Там главе кабмина презентуют направления деятельности штаба цифровой трансформации и продемонстрируют проекты резидентов IT-парка. Кроме того, Мишустин ознакомится с проектом круглогодичной теплицы для выращивания овощей и зелени ООО "Саюри".
Ранее глава правительства побывал в Горно-Алтайске, где провел совещание по вопросам развития индустрии туризма и гостеприимства в РФ. В ходе визита 12-16 августа в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа Мишустин также совершит поездку в Читу, где запланировано посещение ряда объектов социальной и промышленной сфер.
В мероприятиях рабочих поездок примут участие вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минприроды Александр Козлов, глава МЧС РФ Александр Куренков, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минстроя Ирек Файзуллин, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.