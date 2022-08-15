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Шеф Пентагона заразился коронавирусом - РИА Новости, 15.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220815/koronavirus-1809841129.html
Шеф Пентагона заразился коронавирусом
Шеф Пентагона заразился коронавирусом - РИА Новости, 15.08.2022
Шеф Пентагона заразился коронавирусом
Министр обороны США Ллойд Остин заявил в понедельник, что получил положительный результат теста на коронавирус и ушел на самоизоляцию, при этом его последний... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T19:54
2022-08-15T19:54
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
в мире
сша
министерство обороны сша
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин заявил в понедельник, что получил положительный результат теста на коронавирус и ушел на самоизоляцию, при этом его последний личный контакт с президентом Джо Байденом состоялся 29 июля."Сегодня утром я получил положительный результат теста на коронавирус. У меня умеренные симптомы, и я пробуду дома на карантине в течение последующих пяти дней в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний (одного из двух медрегуляторов - ред.) США", - говорится в обнародованном письменном заявлении главы Пентагона.По словам Остина, несмотря на болезнь, он продолжит в полной мере исполнять все возложенные на него обязанности главы оборонного ведомства и намерен "придерживаться своего обычного графика в виртуальном формате из дома"."Мой последний личный контакт с президентом состоялся 29 июля" - проинформировал министр обороны США. Он также добавил, что является полностью вакцинированным от COVID-19, а также привился двумя дозами бустерных вакцин.
https://ria.ru/20220815/koronavirus-1809758420.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, в мире, сша, министерство обороны сша, ллойд остин, джо байден
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, В мире, США, Министерство обороны США, Ллойд Остин, Джо Байден
19:54 15.08.2022
 
Шеф Пентагона заразился коронавирусом

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что заразился коронавирусом

© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин заявил в понедельник, что получил положительный результат теста на коронавирус и ушел на самоизоляцию, при этом его последний личный контакт с президентом Джо Байденом состоялся 29 июля.
"Сегодня утром я получил положительный результат теста на коронавирус. У меня умеренные симптомы, и я пробуду дома на карантине в течение последующих пяти дней в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний (одного из двух медрегуляторов - ред.) США", - говорится в обнародованном письменном заявлении главы Пентагона.
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По словам Остина, несмотря на болезнь, он продолжит в полной мере исполнять все возложенные на него обязанности главы оборонного ведомства и намерен "придерживаться своего обычного графика в виртуальном формате из дома".
"Мой последний личный контакт с президентом состоялся 29 июля" - проинформировал министр обороны США. Он также добавил, что является полностью вакцинированным от COVID-19, а также привился двумя дозами бустерных вакцин.
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