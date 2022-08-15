https://ria.ru/20220815/koronavirus-1809841129.html
Шеф Пентагона заразился коронавирусом
Шеф Пентагона заразился коронавирусом - РИА Новости, 15.08.2022
Шеф Пентагона заразился коронавирусом
Министр обороны США Ллойд Остин заявил в понедельник, что получил положительный результат теста на коронавирус и ушел на самоизоляцию, при этом его последний... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T19:54
2022-08-15T19:54
2022-08-15T19:54
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ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин заявил в понедельник, что получил положительный результат теста на коронавирус и ушел на самоизоляцию, при этом его последний личный контакт с президентом Джо Байденом состоялся 29 июля."Сегодня утром я получил положительный результат теста на коронавирус. У меня умеренные симптомы, и я пробуду дома на карантине в течение последующих пяти дней в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний (одного из двух медрегуляторов - ред.) США", - говорится в обнародованном письменном заявлении главы Пентагона.По словам Остина, несмотря на болезнь, он продолжит в полной мере исполнять все возложенные на него обязанности главы оборонного ведомства и намерен "придерживаться своего обычного графика в виртуальном формате из дома"."Мой последний личный контакт с президентом состоялся 29 июля" - проинформировал министр обороны США. Он также добавил, что является полностью вакцинированным от COVID-19, а также привился двумя дозами бустерных вакцин.
https://ria.ru/20220815/koronavirus-1809758420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, В мире, США, Министерство обороны США, Ллойд Остин, Джо Байден
Шеф Пентагона заразился коронавирусом
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что заразился коронавирусом