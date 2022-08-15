https://ria.ru/20220815/koronavirus-1809758420.html

Глава Pfizer, четырежды привитый от коронавируса, сдал положительный тест

Глава Pfizer, четырежды привитый от коронавируса, сдал положительный тест - РИА Новости, 15.08.2022

Глава Pfizer, четырежды привитый от коронавируса, сдал положительный тест

Глава компании Pfizer Альберт Бурла, получивший четыре дозы вакцины Pfizer-BioNTech от коронавируса, сдал положительный тест на COVID-19. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:00

2022-08-15T16:00

2022-08-15T16:00

распространение коронавируса

в мире

коронавирус covid-19

pfizer, inc.

вакцина pfizer/biontech

альберт бурла

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Глава компании Pfizer Альберт Бурла, получивший четыре дозы вакцины Pfizer-BioNTech от коронавируса, сдал положительный тест на COVID-19.Он отметил, что находится на самоизоляции, лечится препаратом Paxlovid и уверен в скором выздоровлении.Ранее сообщалось, что таким же препаратом лечился от COVID-19 президент США Джо Байден.По данным университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США было выявлено свыше 92 миллионов случаев заражения коронавирусом и более одного миллиона летальных исходов.

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, коронавирус covid-19, pfizer, inc., вакцина pfizer/biontech, альберт бурла