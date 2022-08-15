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Глава Pfizer, четырежды привитый от коронавируса, сдал положительный тест - РИА Новости, 15.08.2022
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Глава Pfizer, четырежды привитый от коронавируса, сдал положительный тест
Глава Pfizer, четырежды привитый от коронавируса, сдал положительный тест - РИА Новости, 15.08.2022
Глава Pfizer, четырежды привитый от коронавируса, сдал положительный тест
Глава компании Pfizer Альберт Бурла, получивший четыре дозы вакцины Pfizer-BioNTech от коронавируса, сдал положительный тест на COVID-19. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:00
2022-08-15T16:00
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
pfizer, inc.
вакцина pfizer/biontech
альберт бурла
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Глава компании Pfizer Альберт Бурла, получивший четыре дозы вакцины Pfizer-BioNTech от коронавируса, сдал положительный тест на COVID-19.Он отметил, что находится на самоизоляции, лечится препаратом Paxlovid и уверен в скором выздоровлении.Ранее сообщалось, что таким же препаратом лечился от COVID-19 президент США Джо Байден.По данным университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США было выявлено свыше 92 миллионов случаев заражения коронавирусом и более одного миллиона летальных исходов.
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в мире, коронавирус covid-19, pfizer, inc., вакцина pfizer/biontech, альберт бурла
Распространение коронавируса, В мире, Коронавирус COVID-19, Pfizer, Inc., Вакцина Pfizer/BioNTech, Альберт Бурла
16:00 15.08.2022
 
Глава Pfizer, четырежды привитый от коронавируса, сдал положительный тест

Глава Pfizer Бурла, четырежды привитый от коронавируса, сдал положительный тест

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц на фоне логотипа Pfizer
Шприц на фоне логотипа Pfizer - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Шприц на фоне логотипа Pfizer. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Глава компании Pfizer Альберт Бурла, получивший четыре дозы вакцины Pfizer-BioNTech от коронавируса, сдал положительный тест на COVID-19.
"Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный тест на коронавирус. Я благодарен, что получил четыре дозы вакцины Pfizer-BioNTech, я чувствую себя хорошо при этом у меня легкие симптомы", - говорится в сообщении Бурла в Twitter.
Он отметил, что находится на самоизоляции, лечится препаратом Paxlovid и уверен в скором выздоровлении.
Ранее сообщалось, что таким же препаратом лечился от COVID-19 президент США Джо Байден.
По данным университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США было выявлено свыше 92 миллионов случаев заражения коронавирусом и более одного миллиона летальных исходов.
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Распространение коронавирусаВ миреКоронавирус COVID-19Pfizer, Inc.Вакцина Pfizer/BioNTechАльберт Бурла
 
 
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