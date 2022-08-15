https://ria.ru/20220815/koronavirus-1809758420.html
Глава Pfizer, четырежды привитый от коронавируса, сдал положительный тест
Глава Pfizer, четырежды привитый от коронавируса, сдал положительный тест - РИА Новости, 15.08.2022
Глава Pfizer, четырежды привитый от коронавируса, сдал положительный тест
Глава компании Pfizer Альберт Бурла, получивший четыре дозы вакцины Pfizer-BioNTech от коронавируса, сдал положительный тест на COVID-19. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:00
2022-08-15T16:00
2022-08-15T16:00
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
pfizer, inc.
вакцина pfizer/biontech
альберт бурла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600571555_0:60:3078:1791_1920x0_80_0_0_ae23136e8a5d1d8e8e85d699e2bbd91f.jpg
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Глава компании Pfizer Альберт Бурла, получивший четыре дозы вакцины Pfizer-BioNTech от коронавируса, сдал положительный тест на COVID-19.Он отметил, что находится на самоизоляции, лечится препаратом Paxlovid и уверен в скором выздоровлении.Ранее сообщалось, что таким же препаратом лечился от COVID-19 президент США Джо Байден.По данным университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США было выявлено свыше 92 миллионов случаев заражения коронавирусом и более одного миллиона летальных исходов.
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600571555_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_3c56071e186b804360a5151b943a4db4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, коронавирус covid-19, pfizer, inc., вакцина pfizer/biontech, альберт бурла
Распространение коронавируса, В мире, Коронавирус COVID-19, Pfizer, Inc., Вакцина Pfizer/BioNTech, Альберт Бурла
Глава Pfizer, четырежды привитый от коронавируса, сдал положительный тест
Глава Pfizer Бурла, четырежды привитый от коронавируса, сдал положительный тест