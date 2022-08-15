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Тест-систему ФМБА на коронавирус можно обновить за несколько дней
Тест-систему ФМБА на коронавирус можно обновить за несколько дней - РИА Новости, 15.08.2022
Тест-систему ФМБА на коронавирус можно обновить за несколько дней
Если мутации COVID-19 будут продолжаться, то обновить тест-систему, разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), можно будет РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T13:04
2022-08-15T13:04
2022-08-15T13:04
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федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
вероника скворцова
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Если мутации COVID-19 будут продолжаться, то обновить тест-систему, разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), можно будет всего за несколько дней, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."АмплиТест" сейчас признан золотым стандартом, потому что определяет от 100 до 300 копий на 1 миллилитр, причём любых генетических модификаций того же вируса SARS-COV-2. Если будет продолжаться мутация, то потребуется с наличием платформы всего несколько дней, чтобы сделать новый тест и его уже валидировать и апробировать",- сказала Скворцова журналистам.
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вероника скворцова
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Вероника Скворцова
Тест-систему ФМБА на коронавирус можно обновить за несколько дней
Скворцова: тест-систему на коронавирус при необходимости можно обновить за несколько дней