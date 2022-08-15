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Тест-систему ФМБА на коронавирус можно обновить за несколько дней - РИА Новости, 15.08.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220815/koronavirus-1809677540.html
Тест-систему ФМБА на коронавирус можно обновить за несколько дней
Тест-систему ФМБА на коронавирус можно обновить за несколько дней - РИА Новости, 15.08.2022
Тест-систему ФМБА на коронавирус можно обновить за несколько дней
Если мутации COVID-19 будут продолжаться, то обновить тест-систему, разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), можно будет РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T13:04
2022-08-15T13:04
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
вероника скворцова
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Если мутации COVID-19 будут продолжаться, то обновить тест-систему, разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), можно будет всего за несколько дней, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."АмплиТест" сейчас признан золотым стандартом, потому что определяет от 100 до 300 копий на 1 миллилитр, причём любых генетических модификаций того же вируса SARS-COV-2. Если будет продолжаться мутация, то потребуется с наличием платформы всего несколько дней, чтобы сделать новый тест и его уже валидировать и апробировать",- сказала Скворцова журналистам.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вероника скворцова
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Вероника Скворцова
13:04 15.08.2022
 
Тест-систему ФМБА на коронавирус можно обновить за несколько дней

Скворцова: тест-систему на коронавирус при необходимости можно обновить за несколько дней

© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России / Перейти в фотобанкТест-система ФМБА "АмплиТест" для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических вариантов "Омикрон" и "Дельта"
Тест-система ФМБА АмплиТест для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических вариантов Омикрон и Дельта - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России
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Тест-система ФМБА "АмплиТест" для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических вариантов "Омикрон" и "Дельта". Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Если мутации COVID-19 будут продолжаться, то обновить тест-систему, разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), можно будет всего за несколько дней, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"АмплиТест" сейчас признан золотым стандартом, потому что определяет от 100 до 300 копий на 1 миллилитр, причём любых генетических модификаций того же вируса SARS-COV-2. Если будет продолжаться мутация, то потребуется с наличием платформы всего несколько дней, чтобы сделать новый тест и его уже валидировать и апробировать",- сказала Скворцова журналистам.
Сотрудница Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 08:00Наука
Опасное смешение. Как возник "русский вариант" коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Вероника Скворцова
 
 
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