https://ria.ru/20220815/koronavirus-1809677540.html

Тест-систему ФМБА на коронавирус можно обновить за несколько дней

Тест-систему ФМБА на коронавирус можно обновить за несколько дней - РИА Новости, 15.08.2022

Тест-систему ФМБА на коронавирус можно обновить за несколько дней

Если мутации COVID-19 будут продолжаться, то обновить тест-систему, разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), можно будет РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T13:04

2022-08-15T13:04

2022-08-15T13:04

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

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коронавирус covid-19

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

вероника скворцова

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Если мутации COVID-19 будут продолжаться, то обновить тест-систему, разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), можно будет всего за несколько дней, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."АмплиТест" сейчас признан золотым стандартом, потому что определяет от 100 до 300 копий на 1 миллилитр, причём любых генетических модификаций того же вируса SARS-COV-2. Если будет продолжаться мутация, то потребуется с наличием платформы всего несколько дней, чтобы сделать новый тест и его уже валидировать и апробировать",- сказала Скворцова журналистам.

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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