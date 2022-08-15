https://ria.ru/20220815/koronavirus-1809627656.html
В Москве за сутки госпитализировали 345 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 345 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.08.2022
В Москве за сутки госпитализировали 345 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 5 734 случая COVID-19, 22 человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:08
2022-08-15T11:08
2022-08-15T11:08
распространение коронавируса
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москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 5 734 случая COVID-19, 22 человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 5 734, госпитализированы 345 человек, выздоровели 5 446 человек, 22 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне был выявлен 7 381 новый случай заражения COVID-19.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 912 504 случаев коронавируса, выздоровели 2 679 872 человека, умерли - 44 720.
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 345 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 5734 новых случая COVID-19, умерли 22 человека