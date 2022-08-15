https://ria.ru/20220815/koronavirus-1809625147.html
В России за сутки госпитализировали 1581 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1581 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 15.08.2022
В России за сутки госпитализировали 1581 пациента с COVID-19
Более 1,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 11,7% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:05
2022-08-15T11:05
2022-08-15T11:05
распространение коронавируса
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общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более 1,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 11,7% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 15 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 581 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 11,7%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 24 регионах, снижение - в 47, ситуация не изменилась в 14.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 15 410 человек, что на 3,1% больше в сравнении с 14 августа."Выявлено 25 273 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 53 человека", - говорится в сообщении."Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 119,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 49,2%", —говорится в сообщении.Уточняется, что рост заболеваемости отмечен в 84 регионах, причем в 18 — больше, чем в среднем по стране.Показатель госпитализации на 100 тысяч населения составил 11,3 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 29,8%. Рост числа госпитализаций зафиксирован в 74 регионах, в том числе в 27 — больше, чем в среднем по России.
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
https://ria.ru/20220813/kentavr-1809334389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1581 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 25 273 новых случая COVID-19, умерли 53 человека
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости.
Более 1,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 11,7% меньше, чем накануне, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 15 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 581 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 11,7%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 24 регионах, снижение - в 47, ситуация не изменилась в 14.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 15 410 человек, что на 3,1% больше в сравнении с 14 августа.
"Выявлено 25 273 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 53 человека", - говорится в сообщении.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 119,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 49,2%", —говорится в сообщении.
Уточняется, что рост заболеваемости отмечен в 84 регионах, причем в 18 — больше, чем в среднем по стране.
Показатель госпитализации на 100 тысяч населения составил 11,3 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 29,8%. Рост числа госпитализаций зафиксирован в 74 регионах, в том числе в 27 — больше, чем в среднем по России
.