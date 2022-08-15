https://ria.ru/20220815/koronavirus-1809625147.html

В России за сутки госпитализировали 1581 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1581 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 15.08.2022

В России за сутки госпитализировали 1581 пациента с COVID-19

Более 1,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 11,7% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T11:05

2022-08-15T11:05

2022-08-15T11:05

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более 1,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 11,7% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 15 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 581 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 11,7%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 24 регионах, снижение - в 47, ситуация не изменилась в 14.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 15 410 человек, что на 3,1% больше в сравнении с 14 августа."Выявлено 25 273 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 53 человека", - говорится в сообщении."Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 119,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 49,2%", —говорится в сообщении.Уточняется, что рост заболеваемости отмечен в 84 регионах, причем в 18 — больше, чем в среднем по стране.Показатель госпитализации на 100 тысяч населения составил 11,3 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 29,8%. Рост числа госпитализаций зафиксирован в 74 регионах, в том числе в 27 — больше, чем в среднем по России.

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

https://ria.ru/20220813/kentavr-1809334389.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19