https://ria.ru/20220815/konferentsiya-1809596614.html
Иранская делегация примет участие в Московской конференции по безопасности
Иранская делегация примет участие в Московской конференции по безопасности - РИА Новости, 15.08.2022
Иранская делегация примет участие в Московской конференции по безопасности
Делегация генштаба вооруженных сил Ирана прибыла в Москву для участия в международной конференции по безопасности, сообщило в понедельник иранское посольство в... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T09:11
2022-08-15T09:11
2022-08-15T09:11
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москва
иран
казем джалали
хосейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Делегация генштаба вооруженных сил Ирана прибыла в Москву для участия в международной конференции по безопасности, сообщило в понедельник иранское посольство в РФ."Делегация Генерального Штаба Вооруженных Сил Исламской Республики Иран во главе с заместителем-координатном начальника Генерального Штаба… бригадным генералом Абдоллахи отправилась с визитом в Москву для участия в работе Московской международной конференции по безопасности. Вчера по прилету в Москву делегация была встречена Послом Исламской Республики Иран в РФ господином Джалали", - говорится в сообщении дипмиссии.
https://ria.ru/20220725/iran-1804692477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, иран, казем джалали, хосейн амир абдоллахиан
В мире, Москва, Иран, Казем Джалали, Хосейн Амир Абдоллахиан
Иранская делегация примет участие в Московской конференции по безопасности
Делегация генштаба ВС Ирана примет участие в Московской конференции по безопасности