https://ria.ru/20220815/konferentsiya-1809596614.html

Иранская делегация примет участие в Московской конференции по безопасности

Иранская делегация примет участие в Московской конференции по безопасности - РИА Новости, 15.08.2022

Иранская делегация примет участие в Московской конференции по безопасности

Делегация генштаба вооруженных сил Ирана прибыла в Москву для участия в международной конференции по безопасности, сообщило в понедельник иранское посольство в... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T09:11

2022-08-15T09:11

2022-08-15T09:11

в мире

москва

иран

казем джалали

хосейн амир абдоллахиан

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Делегация генштаба вооруженных сил Ирана прибыла в Москву для участия в международной конференции по безопасности, сообщило в понедельник иранское посольство в РФ.‍"Делегация Генерального Штаба Вооруженных Сил Исламской Республики Иран во главе с заместителем-координатном начальника Генерального Штаба… бригадным генералом Абдоллахи отправилась с визитом в Москву для участия в работе Московской международной конференции по безопасности. Вчера по прилету в Москву делегация была встречена Послом Исламской Республики Иран в РФ господином Джалали", - говорится в сообщении дипмиссии.

https://ria.ru/20220725/iran-1804692477.html

москва

иран

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, москва, иран, казем джалали, хосейн амир абдоллахиан