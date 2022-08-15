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Иранская делегация примет участие в Московской конференции по безопасности - РИА Новости, 15.08.2022
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Иранская делегация примет участие в Московской конференции по безопасности
Иранская делегация примет участие в Московской конференции по безопасности - РИА Новости, 15.08.2022
Иранская делегация примет участие в Московской конференции по безопасности
Делегация генштаба вооруженных сил Ирана прибыла в Москву для участия в международной конференции по безопасности, сообщило в понедельник иранское посольство в... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T09:11
2022-08-15T09:11
в мире
москва
иран
казем джалали
хосейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Делегация генштаба вооруженных сил Ирана прибыла в Москву для участия в международной конференции по безопасности, сообщило в понедельник иранское посольство в РФ.‍"Делегация Генерального Штаба Вооруженных Сил Исламской Республики Иран во главе с заместителем-координатном начальника Генерального Штаба… бригадным генералом Абдоллахи отправилась с визитом в Москву для участия в работе Московской международной конференции по безопасности. Вчера по прилету в Москву делегация была встречена Послом Исламской Республики Иран в РФ господином Джалали", - говорится в сообщении дипмиссии.
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в мире, москва, иран, казем джалали, хосейн амир абдоллахиан
В мире, Москва, Иран, Казем Джалали, Хосейн Амир Абдоллахиан
09:11 15.08.2022
 
Иранская делегация примет участие в Московской конференции по безопасности

Делегация генштаба ВС Ирана примет участие в Московской конференции по безопасности

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Делегация генштаба вооруженных сил Ирана прибыла в Москву для участия в международной конференции по безопасности, сообщило в понедельник иранское посольство в РФ.
‍"Делегация Генерального Штаба Вооруженных Сил Исламской Республики Иран во главе с заместителем-координатном начальника Генерального Штаба… бригадным генералом Абдоллахи отправилась с визитом в Москву для участия в работе Московской международной конференции по безопасности. Вчера по прилету в Москву делегация была встречена Послом Исламской Республики Иран в РФ господином Джалали", - говорится в сообщении дипмиссии.
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