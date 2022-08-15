https://ria.ru/20220815/khech-1809699119.html

Для органов актрисы Энн Хеч нашли реципиентов

Для органов актрисы Энн Хеч нашли реципиентов - РИА Новости, 15.08.2022

Для органов актрисы Энн Хеч нашли реципиентов

Американскую актрису Энн Хеч, находившуюся в коме после ДТП, отключили от систем жизнеобеспечения после подбора реципиентов для ее органов, сообщило издание... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T14:08

2022-08-15T14:08

2022-08-15T14:08

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Американскую актрису Энн Хеч, находившуюся в коме после ДТП, отключили от систем жизнеобеспечения после подбора реципиентов для ее органов, сообщило издание Deadline.Хеч заявляла о желании стать донором после смерти. Она была признана юридически мертвой еще в пятницу, но медики продолжали поддерживать ее дыхание во время поиска людей, которые получат органы актрисы.В начале августа Хеч попала в Лос-Анджелесе сразу в два ДТП и была госпитализирована. Как выяснилось, она получила травмы, несовместимые с жизнью.Актриса родилась в 1969 году в американском штате Огайо. Она известна, в частности, по ролям в таких фильмах, как "Вулкан", "Донни Браско", "Шесть дней, семь ночей" и "Копы в глубоком запасе", а ее послужной список насчитывает несколько десятков картин. В 1991 году Хеч стала лауреатом премии "Эмми" за роль в фильме "Другой мир". В США широко обсуждались отношения Хеч с комедийной актрисой Эллен Дедженерес.

https://ria.ru/20220812/vitke-1809110027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, новости культуры, шоу-бизнес