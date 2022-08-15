https://ria.ru/20220815/khech-1809699119.html
Для органов актрисы Энн Хеч нашли реципиентов
Для органов актрисы Энн Хеч нашли реципиентов - РИА Новости, 15.08.2022
Для органов актрисы Энн Хеч нашли реципиентов
Американскую актрису Энн Хеч, находившуюся в коме после ДТП, отключили от систем жизнеобеспечения после подбора реципиентов для ее органов, сообщило издание... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T14:08
2022-08-15T14:08
2022-08-15T14:08
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Американскую актрису Энн Хеч, находившуюся в коме после ДТП, отключили от систем жизнеобеспечения после подбора реципиентов для ее органов, сообщило издание Deadline.Хеч заявляла о желании стать донором после смерти. Она была признана юридически мертвой еще в пятницу, но медики продолжали поддерживать ее дыхание во время поиска людей, которые получат органы актрисы.В начале августа Хеч попала в Лос-Анджелесе сразу в два ДТП и была госпитализирована. Как выяснилось, она получила травмы, несовместимые с жизнью.Актриса родилась в 1969 году в американском штате Огайо. Она известна, в частности, по ролям в таких фильмах, как "Вулкан", "Донни Браско", "Шесть дней, семь ночей" и "Копы в глубоком запасе", а ее послужной список насчитывает несколько десятков картин. В 1991 году Хеч стала лауреатом премии "Эмми" за роль в фильме "Другой мир". В США широко обсуждались отношения Хеч с комедийной актрисой Эллен Дедженерес.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, новости культуры, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Новости культуры, Шоу-бизнес
Для органов актрисы Энн Хеч нашли реципиентов
Для органов умершей от двойного ДТП актрисы Энн Хеч нашли реципиентов
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Американскую актрису Энн Хеч, находившуюся в коме после ДТП, отключили от систем жизнеобеспечения после подбора реципиентов для ее органов, сообщило издание Deadline.
Хеч заявляла о желании стать донором после смерти. Она была признана юридически мертвой еще в пятницу, но медики продолжали поддерживать ее дыхание во время поиска людей, которые получат органы актрисы.
"Энн Хеч была мирно отключена от систем жизнеобеспечения", – сообщил представитель актрисы.
В начале августа Хеч попала в Лос-Анджелесе сразу в два ДТП и была госпитализирована. Как выяснилось, она получила
травмы, несовместимые с жизнью.
Актриса родилась в 1969 году в американском штате Огайо. Она известна, в частности, по ролям в таких фильмах, как "Вулкан", "Донни Браско", "Шесть дней, семь ночей" и "Копы в глубоком запасе", а ее послужной список насчитывает несколько десятков картин. В 1991 году Хеч стала лауреатом премии "Эмми" за роль в фильме "Другой мир". В США широко обсуждались отношения Хеч с комедийной актрисой Эллен Дедженерес.