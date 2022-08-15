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В Кении произошел раскол в избиркоме перед объявлением результатов выборов
В Кении произошел раскол в избиркоме перед объявлением результатов выборов - РИА Новости, 15.08.2022
В Кении произошел раскол в избиркоме перед объявлением результатов выборов
Раскол произошел в независимой избирательной комиссии Кении (IEBK), которая в понедельник должна была объявить результаты выборов президента страны, сообщает... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T18:40
2022-08-15T18:40
2022-08-15T18:40
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Раскол произошел в независимой избирательной комиссии Кении (IEBK), которая в понедельник должна была объявить результаты выборов президента страны, сообщает местное издание Nation.Выборы главы государства состоялись в Кении 9 августа. После подсчета более 80% голосов, по данным избиркома, лидирует вице-президент Уильям Руто, набравший 51,72% голосов, у бывшего премьер-министра Раилы Одинги – 47,61%.Избирком должен был объявить окончательные результаты выборов в 15.00 по местному времени (совпадает с мск). Для этого члены IEBK и участники выборов собрались в пригороде кенийской столицы Найроби. Однако вместо ожидавшегося итогового заявления с неожиданным демаршем выступила замглавы избиркома Джулиана Черера."Мы не можем взять ответственность за результаты, которые планируется огласить", - заявила она журналистам, сославшись на "непрозрачность" получения результатов. Ее поддержали еще три сотрудника IEBK. Независимая избирательная комиссия Кении состоит из семи членов.Из трансляции телеканала KTN видно, что в зале, где ожидалось объявление итогов выборов, произошли стычки, потребовавшие вмешательства военных. Агентство Рейтер сообщает, что из зала были удалены дипломаты и международные наблюдатели.
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в мире, кения, найроби (город)
В мире, Кения, Найроби (город)
В Кении произошел раскол в избиркоме перед объявлением результатов выборов
В Кении произошел раскол в независимой избирательной комиссии IEBK
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости.
Раскол произошел в независимой избирательной комиссии Кении (IEBK), которая в понедельник должна была объявить результаты выборов президента страны, сообщает
местное издание Nation.
Выборы главы государства состоялись в Кении 9 августа. После подсчета более 80% голосов, по данным избиркома, лидирует вице-президент Уильям Руто, набравший 51,72% голосов, у бывшего премьер-министра Раилы Одинги – 47,61%.
Избирком должен был объявить окончательные результаты выборов в 15.00 по местному времени (совпадает с мск). Для этого члены IEBK и участники выборов собрались в пригороде кенийской столицы Найроби. Однако вместо ожидавшегося итогового заявления с неожиданным демаршем выступила замглавы избиркома Джулиана Черера.
"Мы не можем взять ответственность за результаты, которые планируется огласить", - заявила она журналистам, сославшись на "непрозрачность" получения результатов. Ее поддержали еще три сотрудника IEBK. Независимая избирательная комиссия Кении состоит из семи членов.
Из трансляции телеканала KTN видно, что в зале, где ожидалось объявление итогов выборов, произошли стычки, потребовавшие вмешательства военных. Агентство Рейтер сообщает, что из зала были удалены дипломаты и международные наблюдатели.