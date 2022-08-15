https://ria.ru/20220815/keniya-1809814521.html

В Кении произошел раскол в избиркоме перед объявлением результатов выборов

В Кении произошел раскол в избиркоме перед объявлением результатов выборов - РИА Новости, 15.08.2022

В Кении произошел раскол в избиркоме перед объявлением результатов выборов

Раскол произошел в независимой избирательной комиссии Кении (IEBK), которая в понедельник должна была объявить результаты выборов президента страны, сообщает... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T18:40

2022-08-15T18:40

2022-08-15T18:40

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Раскол произошел в независимой избирательной комиссии Кении (IEBK), которая в понедельник должна была объявить результаты выборов президента страны, сообщает местное издание Nation.Выборы главы государства состоялись в Кении 9 августа. После подсчета более 80% голосов, по данным избиркома, лидирует вице-президент Уильям Руто, набравший 51,72% голосов, у бывшего премьер-министра Раилы Одинги – 47,61%.Избирком должен был объявить окончательные результаты выборов в 15.00 по местному времени (совпадает с мск). Для этого члены IEBK и участники выборов собрались в пригороде кенийской столицы Найроби. Однако вместо ожидавшегося итогового заявления с неожиданным демаршем выступила замглавы избиркома Джулиана Черера."Мы не можем взять ответственность за результаты, которые планируется огласить", - заявила она журналистам, сославшись на "непрозрачность" получения результатов. Ее поддержали еще три сотрудника IEBK. Независимая избирательная комиссия Кении состоит из семи членов.Из трансляции телеканала KTN видно, что в зале, где ожидалось объявление итогов выборов, произошли стычки, потребовавшие вмешательства военных. Агентство Рейтер сообщает, что из зала были удалены дипломаты и международные наблюдатели.

https://ria.ru/20220412/keniya-1783095538.html

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в мире, кения, найроби (город)