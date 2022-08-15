https://ria.ru/20220815/kadyrov-1809734244.html

"Чума на ваши дома". Кадыров упрекнул Запад в духовной деградации

"Чума на ваши дома". Кадыров упрекнул Запад в духовной деградации - РИА Новости, 15.08.2022

"Чума на ваши дома". Кадыров упрекнул Запад в духовной деградации

Запад находится на стадии духовного вымирания, когда дети объявляют себя трансгендерами, а взрослые "с умилением воспринимают эту новость", отметил глава Чечни... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:07

2022-08-15T15:07

2022-08-15T17:00

в мире

рамзан кадыров

ванкувер

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ГРОЗНЫЙ, 15 авг — РИА Новости. Запад находится на стадии духовного вымирания, когда дети объявляют себя трансгендерами, а взрослые "с умилением воспринимают эту новость", отметил глава Чечни Рамзан Кадыров."Плевать им, что ребенок многое может говорить неосознанно, главное для них — поддержать подрастающее поколение с ранних лет на пути к деградации <...>", — написал он в телеграм-канале.Кадыров привел в пример случай из канадского города Ванкувер, где четырехлетняя девочка объявила, что планирует сменить пол, эту новость, по словам Кадырова, встретили с ликованием "не только сторонники ЛГБТ, но и мать девочки"."Я не знаю, откуда берутся такие психически ненормальные люди. Я не про ребенка, а про взрослых, казалось бы, адекватных на вид людей. <...> Позор! Стыд и срам! Запад как был, так и остается рассадником извращенного разврата. Сплошное падение нравов, аморальность и распущенность! Чума на ваши дома, убогие дегенераты", — добавил глава Чечни.Он отметил, что подобному поведению взрослых не может быть никакого оправдания — они нравственно деградировали сами, а теперь разлагают детей.

https://ria.ru/20220814/transgender-1809390141.html

ванкувер

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, рамзан кадыров, ванкувер