https://ria.ru/20220815/kadyrov-1809734244.html
"Чума на ваши дома". Кадыров упрекнул Запад в духовной деградации
"Чума на ваши дома". Кадыров упрекнул Запад в духовной деградации - РИА Новости, 15.08.2022
"Чума на ваши дома". Кадыров упрекнул Запад в духовной деградации
Запад находится на стадии духовного вымирания, когда дети объявляют себя трансгендерами, а взрослые "с умилением воспринимают эту новость", отметил глава Чечни... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:07
2022-08-15T15:07
2022-08-15T17:00
в мире
рамзан кадыров
ванкувер
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ГРОЗНЫЙ, 15 авг — РИА Новости. Запад находится на стадии духовного вымирания, когда дети объявляют себя трансгендерами, а взрослые "с умилением воспринимают эту новость", отметил глава Чечни Рамзан Кадыров."Плевать им, что ребенок многое может говорить неосознанно, главное для них — поддержать подрастающее поколение с ранних лет на пути к деградации <...>", — написал он в телеграм-канале.Кадыров привел в пример случай из канадского города Ванкувер, где четырехлетняя девочка объявила, что планирует сменить пол, эту новость, по словам Кадырова, встретили с ликованием "не только сторонники ЛГБТ, но и мать девочки"."Я не знаю, откуда берутся такие психически ненормальные люди. Я не про ребенка, а про взрослых, казалось бы, адекватных на вид людей. <...> Позор! Стыд и срам! Запад как был, так и остается рассадником извращенного разврата. Сплошное падение нравов, аморальность и распущенность! Чума на ваши дома, убогие дегенераты", — добавил глава Чечни.Он отметил, что подобному поведению взрослых не может быть никакого оправдания — они нравственно деградировали сами, а теперь разлагают детей.
https://ria.ru/20220814/transgender-1809390141.html
ванкувер
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рамзан кадыров, ванкувер
В мире, Рамзан Кадыров, Ванкувер
15:07 15.08.2022 (обновлено: 17:00 15.08.2022)
"Чума на ваши дома". Кадыров упрекнул Запад в духовной деградации
Кадыров упрекнул Запад в духовной деградации, обвинив в аморальности и распущенности
ГРОЗНЫЙ, 15 авг — РИА Новости.
Запад находится на стадии духовного вымирания, когда дети объявляют себя трансгендерами, а взрослые "с умилением воспринимают эту новость", отметил
глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Плевать им, что ребенок многое может говорить неосознанно, главное для них — поддержать подрастающее поколение с ранних лет на пути к деградации <...>", — написал он в телеграм-канале.
Кадыров привел в пример случай из канадского города Ванкувер
, где четырехлетняя девочка объявила, что планирует сменить пол, эту новость, по словам Кадырова, встретили с ликованием "не только сторонники ЛГБТ, но и мать девочки".
"Я не знаю, откуда берутся такие психически ненормальные люди. Я не про ребенка, а про взрослых, казалось бы, адекватных на вид людей. <...> Позор! Стыд и срам! Запад как был, так и остается рассадником извращенного разврата. Сплошное падение нравов, аморальность и распущенность! Чума на ваши дома, убогие дегенераты", — добавил глава Чечни.
Он отметил, что подобному поведению взрослых не может быть никакого оправдания — они нравственно деградировали сами, а теперь разлагают детей.