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Шесть гуманитарных акций проходят на освобожденных территориях
Шесть гуманитарных акций проходят на освобожденных территориях - РИА Новости, 15.08.2022
Шесть гуманитарных акций проходят на освобожденных территориях
Шесть гуманитарных акций проводятся в понедельник в Донбассе, в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, населению передается более 585 тонн гумпомощи,... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T21:59
2022-08-15T21:59
2022-08-15T21:59
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здоровье - общество
донбасс
херсонская область
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запорожская область
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Шесть гуманитарных акций проводятся в понедельник в Донбассе, в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, населению передается более 585 тонн гумпомощи, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Пятнадцатого августа 2022 года проводится шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 585,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев.Всего в республики Донбасса и на Украину со 2 марта нынешнего года доставлено 55 тысяч 392,8 тонны гуманитарной помощи, проведено 1452 акции, в том числе за истекшие сутки четыре – в ДНР и Запорожской области, в ходе которых мирному населению передано 184 тонны гуманитарной помощи, добавил генерал.
https://ria.ru/20220815/skoraya-1809801004.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Донбасс, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Запорожская область, Харьковская область
Шесть гуманитарных акций проходят на освобожденных территориях
Шесть гумакций проходят в Донбассе, в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях