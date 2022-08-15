https://ria.ru/20220815/gumaktsii-1809862463.html

Шесть гуманитарных акций проходят на освобожденных территориях

Шесть гуманитарных акций проходят на освобожденных территориях - РИА Новости, 15.08.2022

Шесть гуманитарных акций проходят на освобожденных территориях

Шесть гуманитарных акций проводятся в понедельник в Донбассе, в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, населению передается более 585 тонн гумпомощи,... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T21:59

2022-08-15T21:59

2022-08-15T21:59

специальная военная операция на украине

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донбасс

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Шесть гуманитарных акций проводятся в понедельник в Донбассе, в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, населению передается более 585 тонн гумпомощи, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Пятнадцатого августа 2022 года проводится шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 585,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев.Всего в республики Донбасса и на Украину со 2 марта нынешнего года доставлено 55 тысяч 392,8 тонны гуманитарной помощи, проведено 1452 акции, в том числе за истекшие сутки четыре – в ДНР и Запорожской области, в ходе которых мирному населению передано 184 тонны гуманитарной помощи, добавил генерал.

https://ria.ru/20220815/skoraya-1809801004.html

донбасс

херсонская область

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запорожская область

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в мире, здоровье - общество, донбасс, херсонская область , луганская народная республика, запорожская область, харьковская область