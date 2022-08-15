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Шесть гуманитарных акций проходят на освобожденных территориях - РИА Новости, 15.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/gumaktsii-1809862463.html
Шесть гуманитарных акций проходят на освобожденных территориях
Шесть гуманитарных акций проходят на освобожденных территориях - РИА Новости, 15.08.2022
Шесть гуманитарных акций проходят на освобожденных территориях
Шесть гуманитарных акций проводятся в понедельник в Донбассе, в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, населению передается более 585 тонн гумпомощи,... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T21:59
2022-08-15T21:59
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
донбасс
херсонская область
луганская народная республика
запорожская область
харьковская область
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Шесть гуманитарных акций проводятся в понедельник в Донбассе, в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, населению передается более 585 тонн гумпомощи, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Пятнадцатого августа 2022 года проводится шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 585,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев.Всего в республики Донбасса и на Украину со 2 марта нынешнего года доставлено 55 тысяч 392,8 тонны гуманитарной помощи, проведено 1452 акции, в том числе за истекшие сутки четыре – в ДНР и Запорожской области, в ходе которых мирному населению передано 184 тонны гуманитарной помощи, добавил генерал.
https://ria.ru/20220815/skoraya-1809801004.html
донбасс
херсонская область
луганская народная республика
запорожская область
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в мире, здоровье - общество, донбасс, херсонская область , луганская народная республика, запорожская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Донбасс, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Запорожская область, Харьковская область
21:59 15.08.2022
 
Шесть гуманитарных акций проходят на освобожденных территориях

Шесть гумакций проходят в Донбассе, в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди несут коробки из пункта гуманитарной помощи в Мариуполе
Люди несут коробки из пункта гуманитарной помощи в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Люди несут коробки из пункта гуманитарной помощи в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Шесть гуманитарных акций проводятся в понедельник в Донбассе, в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, населению передается более 585 тонн гумпомощи, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Пятнадцатого августа 2022 года проводится шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 585,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев.
Всего в республики Донбасса и на Украину со 2 марта нынешнего года доставлено 55 тысяч 392,8 тонны гуманитарной помощи, проведено 1452 акции, в том числе за истекшие сутки четыре – в ДНР и Запорожской области, в ходе которых мирному населению передано 184 тонны гуманитарной помощи, добавил генерал.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоДонбассХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХарьковская область
 
 
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