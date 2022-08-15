https://ria.ru/20220815/gruzovik-1809606435.html

На "Армии-2022" представили прототип беспилотного военного грузовика "Урал"

На "Армии-2022" представили прототип беспилотного военного грузовика "Урал" - РИА Новости, 15.08.2022

На "Армии-2022" представили прототип беспилотного военного грузовика "Урал"

На "Армии-2022" в экспозиции компании "Урал" впервые представлен прототип первого для Вооруженных сил РФ беспилотного военного грузовика "Урал", передает... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T10:03

2022-08-15T10:03

2022-08-15T10:22

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. На "Армии-2022" в экспозиции компании "Урал" впервые представлен прототип первого для Вооруженных сил РФ беспилотного военного грузовика "Урал", передает корреспондент РИА Новости.Экспериментальный образец полностью лишен кабины и органов управления для человека.Как пояснили в компании, машина оснащена техническим зрением и прошла ряд предварительных испытаний. Предполагается, что она будет эксплуатироваться как с помощью пульта дистанционного управления, так и в варианте робота - то есть будет ездить по программе полностью в автономном режиме.В компании уточнили, что такая машина может быть использована для российских войск с целью перевозки грузов на опасных участках, например, на передовой.Представленный на "Армии" образец исполнен в двухцветном камуфляже, чтобы показать возможность его использования как в военных целях, так и в гражданских.

https://ria.ru/20220815/armiya-1809576462.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

форум "армия-2022", россия, технологии