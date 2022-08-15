https://ria.ru/20220815/gruzovik-1809606435.html
На "Армии-2022" представили прототип беспилотного военного грузовика "Урал"
На "Армии-2022" представили прототип беспилотного военного грузовика "Урал" - РИА Новости, 15.08.2022
На "Армии-2022" представили прототип беспилотного военного грузовика "Урал"
На "Армии-2022" в экспозиции компании "Урал" впервые представлен прототип первого для Вооруженных сил РФ беспилотного военного грузовика "Урал", передает... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T10:03
2022-08-15T10:03
2022-08-15T10:22
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. На "Армии-2022" в экспозиции компании "Урал" впервые представлен прототип первого для Вооруженных сил РФ беспилотного военного грузовика "Урал", передает корреспондент РИА Новости.Экспериментальный образец полностью лишен кабины и органов управления для человека.Как пояснили в компании, машина оснащена техническим зрением и прошла ряд предварительных испытаний. Предполагается, что она будет эксплуатироваться как с помощью пульта дистанционного управления, так и в варианте робота - то есть будет ездить по программе полностью в автономном режиме.В компании уточнили, что такая машина может быть использована для российских войск с целью перевозки грузов на опасных участках, например, на передовой.Представленный на "Армии" образец исполнен в двухцветном камуфляже, чтобы показать возможность его использования как в военных целях, так и в гражданских.
https://ria.ru/20220815/armiya-1809576462.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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форум "армия-2022", россия, технологии
Форум "Армия-2022", Россия, Технологии
10:03 15.08.2022 (обновлено: 10:22 15.08.2022)
На "Армии-2022" представили прототип беспилотного военного грузовика "Урал"
На форуме "Армия-2022" представили прототип первого беспилотного военного грузовика "Урал"
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. На "Армии-2022" в экспозиции компании "Урал" впервые представлен прототип первого для Вооруженных сил РФ беспилотного военного грузовика "Урал", передает корреспондент РИА Новости.
Экспериментальный образец полностью лишен кабины и органов управления для человека.
Как пояснили в компании, машина оснащена техническим зрением и прошла ряд предварительных испытаний. Предполагается, что она будет эксплуатироваться как с помощью пульта дистанционного управления, так и в варианте робота - то есть будет ездить по программе полностью в автономном режиме.
В компании уточнили, что такая машина может быть использована для российских войск с целью перевозки грузов на опасных участках, например, на передовой.
Представленный на "Армии" образец исполнен в двухцветном камуфляже, чтобы показать возможность его использования как в военных целях, так и в гражданских.