https://ria.ru/20220815/evakuatsiya-1809863767.html

Россия за сутки эвакуировала более 25 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР

Россия за сутки эвакуировала более 25 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.08.2022

Россия за сутки эвакуировала более 25 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР

Россия несмотря на препятствия со стороны киевских властей эвакуировала за сутки более 25 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР, всего... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T22:11

2022-08-15T22:11

2022-08-15T22:11

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия несмотря на препятствия со стороны киевских властей эвакуировала за сутки более 25 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР, всего эвакуированы почти 3,4 миллиона человек, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 237 человек, в том числе 3702 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 3 395 365 человек, из которых 541 660 детей", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что границу России пересекли почти 570 тысяч личных автомобилей.Ммзинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Также, по его словам, от желающих эвакуироваться из 2139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории ДНР поступило более 2,76 миллиона обращений.

https://ria.ru/20220810/bezhentsy-1808751585.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)