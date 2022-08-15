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Россия за сутки эвакуировала более 25 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/evakuatsiya-1809863767.html
Россия за сутки эвакуировала более 25 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР
Россия за сутки эвакуировала более 25 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.08.2022
Россия за сутки эвакуировала более 25 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР
Россия несмотря на препятствия со стороны киевских властей эвакуировала за сутки более 25 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР, всего... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T22:11
2022-08-15T22:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия несмотря на препятствия со стороны киевских властей эвакуировала за сутки более 25 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР, всего эвакуированы почти 3,4 миллиона человек, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 237 человек, в том числе 3702 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 3 395 365 человек, из которых 541 660 детей", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что границу России пересекли почти 570 тысяч личных автомобилей.Ммзинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Также, по его словам, от желающих эвакуироваться из 2139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории ДНР поступило более 2,76 миллиона обращений.
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россия
украина
донецкая народная республика
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
22:11 15.08.2022
 
Россия за сутки эвакуировала более 25 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР

Минобороны: Россия за сутки эвакуировала более 25 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Максим ЗахаровЭвакуация гражданских лиц с территории завода "Азот" в Северодонецке
Эвакуация гражданских лиц с территории завода Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Эвакуация гражданских лиц с территории завода "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия несмотря на препятствия со стороны киевских властей эвакуировала за сутки более 25 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР, всего эвакуированы почти 3,4 миллиона человек, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 237 человек, в том числе 3702 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 3 395 365 человек, из которых 541 660 детей", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что границу России пересекли почти 570 тысяч личных автомобилей.
Ммзинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Также, по его словам, от желающих эвакуироваться из 2139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории ДНР поступило более 2,76 миллиона обращений.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 23:36Специальная военная операция на Украине
Москалькова рассказала о помощи беженцам в выезде с Украины в другие страны
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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