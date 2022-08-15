https://ria.ru/20220815/dtp-1809725956.html

В Саратовской области ребенок погиб в ДТП, устроенном 16-летним водителем

В Саратовской области ребенок погиб в ДТП, устроенном 16-летним водителем - РИА Новости, 15.08.2022

В Саратовской области ребенок погиб в ДТП, устроенном 16-летним водителем

Подросток в Энгельсском районе Саратовской области за рулем автомобиля "Ока" врезался в дорожный знак, после чего машина опрокинулась, 12-летний пассажир погиб, РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T14:52

2022-08-15T14:52

2022-08-15T16:35

происшествия

энгельсский район

саратовская область

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САРАТОВ, 15 авг - РИА Новости. Подросток в Энгельсском районе Саратовской области за рулем автомобиля "Ока" врезался в дорожный знак, после чего машина опрокинулась, 12-летний пассажир погиб, сообщили в областном управлении ГИБДД.ДТП произошло в ночь на понедельник на автоподъезде к селу Кирово от автодороги Тамбов - Пенза - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан."По предварительным данным, 16-летний водитель, управляя автомобилем "Ока", не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на дорожный знак, в результате чего произошло опрокидывание. В результате ДТП пассажир 2009 года рождения от полученных травм скончался на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - рассказали в пресс-службе управления.Председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета по Саратовской области Говорунову А.Ю. возбудить уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб 12-летний мальчик и пострадал 16-летний подросток.Областное управление СК РФ уточняет, что жизни и здоровью 16-летнего водителя ничего не угрожает.

https://radiosputnik.ria.ru/20220805/dtp-1807422055.html

энгельсский район

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, энгельсский район, саратовская область