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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Зайцево - РИА Новости, 15.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/donbass-1809789525.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Зайцево
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Зайцево - РИА Новости, 15.08.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Зайцево
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Зайцево под Горловкой, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра и шесть снарядов калибром... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T17:27
2022-08-15T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
макеевка
зайцево
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Зайцево под Горловкой, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.52 (совпадает с мск) - населенный пункт Николаевка Вторая – населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра; 16.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.Представительство также зафиксировало в 16.58 обстрел Червоногвардейского района Макеевки, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
макеевка
зайцево
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, макеевка, зайцево, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Донбасс, Макеевка, Зайцево, Вооруженные силы Украины
17:27 15.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Зайцево

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Зайцево

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Зайцево под Горловкой, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.52 (совпадает с мск) - населенный пункт Николаевка Вторая – населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра; 16.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.
Представительство также зафиксировало в 16.58 обстрел Червоногвардейского района Макеевки, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаДонбассМакеевкаЗайцевоВооруженные силы Украины
 
 
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