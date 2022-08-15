Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Зайцево
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Зайцево
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Зайцево под Горловкой, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.52 (совпадает с мск) - населенный пункт Николаевка Вторая – населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра; 16.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.
Представительство также зафиксировало в 16.58 обстрел Червоногвардейского района Макеевки, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.