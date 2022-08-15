https://ria.ru/20220815/donbass-1809789525.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Зайцево

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Зайцево - РИА Новости, 15.08.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Зайцево

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Зайцево под Горловкой, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра и шесть снарядов калибром... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T17:27

2022-08-15T17:27

2022-08-15T17:27

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

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макеевка

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Зайцево под Горловкой, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.52 (совпадает с мск) - населенный пункт Николаевка Вторая – населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра; 16.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.Представительство также зафиксировало в 16.58 обстрел Червоногвардейского района Макеевки, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

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зайцево

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, макеевка, зайцево, вооруженные силы украины