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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 15.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому, Куйбышевскому и Ленинскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:54
2022-08-15T16:54
2022-08-15T16:54
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому, Куйбышевскому и Ленинскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16:07 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 14:10 - н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Ленинский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донбасс, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов натовского калибра