https://ria.ru/20220815/donbass-1809779737.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 15.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому, Куйбышевскому и Ленинскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:54

2022-08-15T16:54

2022-08-15T16:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донбасс

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому, Куйбышевскому и Ленинскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16:07 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 14:10 - н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Ленинский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донбасс

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины, донецкая народная республика