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В Донецке около 47 тысяч абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 15.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/donbass-1809771562.html
В Донецке около 47 тысяч абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ
В Донецке около 47 тысяч абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 15.08.2022
В Донецке около 47 тысяч абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ
Более 200 трансформаторных подстанций и 47 тысяч абонентов остаются обесточенными на территории Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:33
2022-08-15T16:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донбасс
днр
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Более 200 трансформаторных подстанций и 47 тысяч абонентов остаются обесточенными на территории Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает министерство угля и энергетики ДНР."В 13:55 (совпадает с мск) в результате очередного обстрела территории Донецкой Народной Республики ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) повреждена воздушная линия электропередачи 220 кВ, обесточен ряд высоковольтных подстанций в Донецке. Без напряжения 236 трансформаторных подстанций, 47 000 бытовых абонентов в Кировском, Ленинском и Петровском районах города", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), украина, донбасс, днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донбасс, ДНР
16:33 15.08.2022
 
В Донецке около 47 тысяч абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ

Минугля ДНР: около 47 тысяч абонентов в Донецке остались без света из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛиния электропередачи
Линия электропередачи - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линия электропередачи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Более 200 трансформаторных подстанций и 47 тысяч абонентов остаются обесточенными на территории Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает министерство угля и энергетики ДНР.
"В 13:55 (совпадает с мск) в результате очередного обстрела территории Донецкой Народной Республики ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) повреждена воздушная линия электропередачи 220 кВ, обесточен ряд высоковольтных подстанций в Донецке. Без напряжения 236 трансформаторных подстанций, 47 000 бытовых абонентов в Кировском, Ленинском и Петровском районах города", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
Мягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15:24Специальная военная операция на Украине
ВСУ повредили ясли-сад в Донецке при обстреле
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонбассДНР
 
 
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