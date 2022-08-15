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В Донецке около 47 тысяч абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ
В Донецке около 47 тысяч абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 15.08.2022
В Донецке около 47 тысяч абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ
Более 200 трансформаторных подстанций и 47 тысяч абонентов остаются обесточенными на территории Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:33
2022-08-15T16:33
2022-08-15T16:33
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Более 200 трансформаторных подстанций и 47 тысяч абонентов остаются обесточенными на территории Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает министерство угля и энергетики ДНР."В 13:55 (совпадает с мск) в результате очередного обстрела территории Донецкой Народной Республики ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) повреждена воздушная линия электропередачи 220 кВ, обесточен ряд высоковольтных подстанций в Донецке. Без напряжения 236 трансформаторных подстанций, 47 000 бытовых абонентов в Кировском, Ленинском и Петровском районах города", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донбасс, ДНР
В Донецке около 47 тысяч абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ
Минугля ДНР: около 47 тысяч абонентов в Донецке остались без света из-за обстрела ВСУ