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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 15.08.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T14:17
2022-08-15T14:17
2022-08-15T14:17
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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлению: 13.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка