https://ria.ru/20220815/donbass-1809694161.html
Украинские военные разрушили школу и частный дом в Святогорске в ДНР
Украинские военные разрушили школу и частный дом в Святогорске в ДНР - РИА Новости, 15.08.2022
Украинские военные разрушили школу и частный дом в Святогорске в ДНР
Украинские военные наносят удары по социальным объектам и частному сектору в Святогорске в Донецкой Народной республике, передает корреспондент РИА Новости,... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T13:40
2022-08-15T13:40
2022-08-15T17:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
святогорск
волноваха
вооруженные силы украины
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СВЯТОГОРСК (ДНР), 15 авг - РИА Новости. Украинские военные наносят удары по социальным объектам и частному сектору в Святогорске в Донецкой Народной республике, передает корреспондент РИА Новости, побывавший в городе и ставший свидетелем попаданий артиллерийских снарядов в школу и жилой дом.Сейчас линия фронта на этом участке проходит по реке Северский Донец, стороны разделяют несколько сотен метров водного пространства. Российскими войсками и силами ДНР освобожден сам город, но господствующие высоты и Святогорская лавра, древний памятник православной культуры, удерживаются украинскими военными.В городе до сих пор находятся мирные жители, по которым не прекращается снайперский и минометный огонь с высот, удерживаемых украинскими военными. Кроме того, украинские националисты с дронов скидывают на горожан самодельные взрывные устройства и противопехотные мины типа "Лепесток".Инфраструктура города имеет значительные разрушения, из-за украинских обстрелов пожарные и скорая медицинская помощь не могут добраться к пострадавшим.Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как местные жители собственными силами пытаются остановить распространение огня от загоревшегося после украинского удара частного дома на другие жилые постройки. Из-за постоянного обстрелов со стороны украинских военных местное население вынуждено прятаться в убежищах.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
https://ria.ru/20220801/obstrely-1806528309.html
донецкая народная республика
святогорск
волноваха
РИА Новости
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Соцобъекты и частный сектор Святогорска, разрушенные после ударов ВСУ
Украинские военные наносят удары по социальным объектам и частному сектору в Святогорске в Донецкой Народной республике, передает корреспондент РИА Новости, побывавший в городе и ставший свидетелем попаданий артиллерийских снарядов в школу и жилой дом.
2022-08-15T13:40
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PT1M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, святогорск, волноваха, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Святогорск, Волноваха, Вооруженные силы Украины
13:40 15.08.2022 (обновлено: 17:21 15.08.2022)
Украинские военные разрушили школу и частный дом в Святогорске в ДНР
ВСУ продолжают обстрелы Святогорска в ДНР, ударом артиллерии разрушены школа и частный дом