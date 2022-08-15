https://ria.ru/20220815/donbass-1809694161.html

Украинские военные разрушили школу и частный дом в Святогорске в ДНР

Украинские военные разрушили школу и частный дом в Святогорске в ДНР - РИА Новости, 15.08.2022

Украинские военные разрушили школу и частный дом в Святогорске в ДНР

Украинские военные наносят удары по социальным объектам и частному сектору в Святогорске в Донецкой Народной республике, передает корреспондент РИА Новости,... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T13:40

2022-08-15T13:40

2022-08-15T17:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

святогорск

волноваха

вооруженные силы украины

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СВЯТОГОРСК (ДНР), 15 авг - РИА Новости. Украинские военные наносят удары по социальным объектам и частному сектору в Святогорске в Донецкой Народной республике, передает корреспондент РИА Новости, побывавший в городе и ставший свидетелем попаданий артиллерийских снарядов в школу и жилой дом.Сейчас линия фронта на этом участке проходит по реке Северский Донец, стороны разделяют несколько сотен метров водного пространства. Российскими войсками и силами ДНР освобожден сам город, но господствующие высоты и Святогорская лавра, древний памятник православной культуры, удерживаются украинскими военными.В городе до сих пор находятся мирные жители, по которым не прекращается снайперский и минометный огонь с высот, удерживаемых украинскими военными. Кроме того, украинские националисты с дронов скидывают на горожан самодельные взрывные устройства и противопехотные мины типа "Лепесток".Инфраструктура города имеет значительные разрушения, из-за украинских обстрелов пожарные и скорая медицинская помощь не могут добраться к пострадавшим.Корреспондент РИА Новости стал свидетелем того, как местные жители собственными силами пытаются остановить распространение огня от загоревшегося после украинского удара частного дома на другие жилые постройки. Из-за постоянного обстрелов со стороны украинских военных местное население вынуждено прятаться в убежищах.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.

https://ria.ru/20220801/obstrely-1806528309.html

донецкая народная республика

святогорск

волноваха

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Соцобъекты и частный сектор Святогорска, разрушенные после ударов ВСУ Украинские военные наносят удары по социальным объектам и частному сектору в Святогорске в Донецкой Народной республике, передает корреспондент РИА Новости, побывавший в городе и ставший свидетелем попаданий артиллерийских снарядов в школу и жилой дом. 2022-08-15T13:40 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, святогорск, волноваха, вооруженные силы украины