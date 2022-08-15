https://ria.ru/20220815/donbass-1809690515.html

Мирный житель получил ранение при обстреле Горловки со стороны Украины

Мирный житель получил ранение при обстреле Горловки со стороны Украины - РИА Новости, 15.08.2022

Мирный житель получил ранение при обстреле Горловки со стороны Украины

Мирный житель ранен в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил глава города Иван Приходько. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T13:30

2022-08-15T13:30

2022-08-15T13:30

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил глава города Иван Приходько."Вследствие обстрела поселка шахты имени Изотова (Никитовский район Горловки) со стороны укронацистов по улице Седова, 44 ранен мирный горловчанин. Скорая медицинская помощь выехала на место происшествия", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика